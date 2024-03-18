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Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı

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Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkan olayları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı. Toplantıda takımın Süper Lig'den çekilmesi dâhil alınacak aksiyonlar değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından bugün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 Nisan'da gerçekleşecek.

TAKIMIN SÜPER LİG'TEN ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE

Toplantıda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkan olayları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı

NE OLDU?

Fenerbahçe'nin dün 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkan olayları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı

FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkan olayları değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkan olayları değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkan olayları değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Burak Karadağ:

Çekin kardeşim ligden en aşağıdan sıfırdan başlarız taraftar asla yanlız bırakmaz. Bu adaletsiz düzene Fenerbahçe’siz bir lig ile devam etsin olsun bitsin bu Fenerbahçe düşmalığı bu ülkede bitmez!

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