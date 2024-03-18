Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkan olayları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı. Toplantıda takımın Süper Lig'den çekilmesi dâhil alınacak aksiyonlar değerlendirilecek.
Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından bugün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 Nisan'da gerçekleşecek.
TAKIMIN SÜPER LİG'TEN ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE
Toplantıda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek.
İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:
NE OLDU?
Fenerbahçe'nin dün 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ
Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.