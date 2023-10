Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Oyuncularımı Tebrik Ediyorum

İsmail Kartal : 3 puan için gelmiştik, istediğimizi aldık

Mustafa AKIN / TRNAVA(Slovakya), (DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısında 3 puan hedefini gerçekleştirdiklerini belirterek oyuncularını tebrik etti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci hafta maçında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Kartal, 'Rakibin analizini iyi yaptık. İlk dakikadan ilk yarının sonuna kadar oyunu domine eden, pas yapan bizdik. Futbolda topun sizde kalması yeterli değil. 3'üncü bölgede biraz daha üretken olmalıydık. Çok net pozisyonlar üretemedik. Rakip de 2'nci bölgede bizi karşılayarak bizi kalelerine yaklaştırmıyordu. İlk devre bu şekilde bitti. Devre arasında 3'üncü bölgede daha etkili olmamız konusunda oyuncularımızla konuştuk. 60'ıncı dakikada yaptığımız değişikliklerle oyunu tamamen ele aldık, sona goller geldi. Attığımız gollerden sonra çok net pozisyonlara girebilirdik. Rakibin kontradan bir tane net pozisyonu vardı. Bireysel hatadan yediğimiz golle, rakibimiz tekrar iştahlandı ama net pozisyona vermedik. 2 tane daha gol attık, VAR'dan döndü ve ofsayt diye sayılmadı. Sonuç olarak 3 puan için gelmiştik, istediğimizi aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

'GÜZEL BİR REKABET ORTAMI VAR'

Takımdaki her oyuncuya ihtiyaçları olduğunu ve bütün oyuncuları hazır tutmak için oynatmaya çalıştıklarını aktaran Kartal, 'Biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bütün oyuncuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim sistemimizde herkes görevini biliyor. Bazı oyuncuları da işin içinde tutmanız için onları oynatmanız gerekiyor. Biri sakatlandığında ya da ceza aldığında arkasında oynatacağınız oyuncu hazır değilse uzun vadede bu maçlardan nasıl çıkacaksınız' Güzel bir rekabet ortamı var. Herkesi oynatmaya çalışıyoruz, herkes oynamayı hak ediyor. Sonuçta bunu dengelemeye çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman iç saha ya da dış saha diye değerlendirmiyorum. Her oyuncumun bana istediğimi vereceğini bildiğimden dolayı bu şekilde devam ediyoruz? şeklinde konuştu.

'7-1'LİK BİR SONUÇ NASIL OLDU, ÇOK MERAK EDİYORUM'

Gruptaki diğer maçta Nordsjaelland'ın Ludogorets'i 7-1 mağlup etmesinin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, 'Benim beklemediğim bir sonuç. Ludogorets, son yıllarda kendi liginde üst üste şampiyon olan bir takım. 7-1'lik bir sonuç nasıl oldu, çok merak ediyorum. Yarın izleyeceğim. Şu anda biz lideriz. Bundan sonra oynayacağımız maçları düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

'11 KİŞİ TOPUN KARŞISINDA KALARAK BİZE ALAN BIRAKMADILAR'

63'üncü dakikada yaptıkları 3 değişikliğe kadar Fenerbahçe'nin pozisyon bulmakta zorlanmasının nedenlerini ise İsmail Kartal, 'Maçın böyle gideceğini biliyorduk. Fiziksel olarak iyi mücadele ettiler. 11 kişi topun karşısında kalarak bize alan bırakmadılar. Sürekli savunma yaptılar ve üretmekte zorluk yaşadık. Sonradan giren oyuncuların enerjisi ve rakibin de enerjisinin düşmesiyle daha rahat pozisyonlar bulmaya başladık. Bu şekilde maçı lehimize çevirmesini bildik' şeklinde açıkladı.

'FUTBOLDA HATALAR OLABİLİR'

Karşılaşmada 2 gol atan Joshua King ve yenilen golde bireysel hata yapan Jayden Oosterwolde'nin performansını değerlendiren Kartal şöyle konuştu:

'King, daha önce de girdiği maçlarda gol attı. Antrenmanlarda da performansını görüyoruz. Kendisine lig maçlarında da süre veriyoruz. Beklediğimiz gibi gollerini attı. Jayden ise hata yaptı. Futbolda hatalar olabilir. 'Moralini bozma' dedik. Her gün gelişim içerisinde. Soyunma odasında da yanına gidip 'Olabilir, üzülme. Her futbolcu hata yapabilir' dedik. Onu da bu şekilde teselli ettim.?

İsmail Kartal, Miguel Crespo ve Joshua King'in sezon başında bazı problemleri olduğunu ve bu yüzden yavaş yavaş takıma katkı vermeye başladıklarını belirterek, 'Ben futboldan gelen bir insanım. Futbolcunun ruh halini gayet iyi bilirim. Takımda herkese aynı mesafedeyim. Hiçbir oyuncuyu ayırmam. Herkesle konuşurum. Oynayan oynamayan herkese aynı şeyi anlatıyoruz. King de bunlardan birisi. Crespo ile sezon başından beri birlikteyiz. Ailevi bazı sorunları vardı. King'in de bazı sorunları vardı ve sakattı. Bunlar tabii ki form tutmalarını engelledi. Düzeldiklerinde yavaş yavaş katkı vermeye başladılar' diye konuştu.