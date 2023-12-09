Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Taraftarları Derbi İçin Harekete Geçti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisini izlemek için Ülker Stadyumu önünde toplandı ve Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Takımlarını destekleyen taraftarlar, derbiden umutlu olduklarını belirtti.

Fenerbahçe taraftarları, bugün oynanacak Beşiktaş derbisini izlemek için Ülker Stadyumu önünde toplandı. Taraftarlar, saat 15.00'te otobüslerle güvenlik önlemleri eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket edecek.

Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda bin 814 Fenerbahçe taraftarı da takımını tribünden destekleyebilecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda toplandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde biletleri kontrol edilen taraftarlar, 24'ü dolu olmak üzere toplam 25 otobüs ile Tüpraş Stadyumu'na hareket edecek.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DERBİDEN UMUTLU

Takımlarını deplasmanda destekleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş karşısında takımlarına inanıyor. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvendiklerini ve farklı bir skorla kazanacaklarını belirttiler. Taraftarlar, derbilerde uygulanan deplasman yasağının kalkmış olmasından dolayı da memnuniyetlerini dile getirdiler.

TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE OLUŞTU

Saat 15.00'te hareket edecek otobüslere binmek isteyen taraftarlar arasında oluşan yoğunluktan dolayı arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin devreye girmesinin ardından taraftarlar, sistemli bir şekilde otobüslere alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beşiktaş Tüpraş Güvenlik Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title