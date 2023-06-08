Fenerbahçe taraftarının başkanlık çağrısı yaptığı Aziz Yıldırım, Nijerya'da ortaya çıktı

Fenerbahçe taraftarının başkanlık çağrısı yaptığı Aziz Yıldırım, Nijerya Donanması ile sözleşme imzaladı. Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket, ülkenin amiral gemisi olan NNS ARADU fırkateyninin eskimiş tüm sistemlerini yenileyerek son teknolojiyle güçlendirecek.

Süper Lig'de şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması sonrası Fenerbahçe taraftarları tribünde Aziz Yıldırım sloganları atmıştı. Taraftarın göreve dönmesi için çağrı yaptığı eski başkan Nijerya'da ortaya çıktı.

ÜLKENİN AMİRAL GEMİSİNİ YENİLEYECEKLER

Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Shipyard ile Nijerya Donanması arasında ülkenin amiral gemisi NNS ARADU fırkateyninin ve 57 metrelik Tuzla sınıfı devriye botu inşasını kapsayan bir anlaşma imzalandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI

İmza töreninde çekilen fotoğraflar Fenerbahçe taraftarının ilgisini çekerken, sosyal medyada taraftarlar Aziz Yıldırım'a "Dön" çağrısı yaptı. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda başkanlığa aday olma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtmişti.

İmza töreninden fotoğraflar: