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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

Mert Hakan ve Ferdi forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de 2 futbolcu, Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

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