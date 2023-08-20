Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Samsun'a gidecek. - İSTANBUL