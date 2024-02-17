Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatkın)
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz)
Setler: 23-25, 21-25, 22-25
Süre: 85 dakika (27, 28, 30)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.