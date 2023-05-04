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Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

Spor Haberleri

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vefat eden Ergin Parlar için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bursaspor Kulübü Başkanı, teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı taraftarlar ve Parlar'ın sevenleri katıldı. Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonundaki efsane kadroda da yer almıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ergin Parlar'ın cenazesi toprağa verildi.

AYKUT KOCAMAN DA CENAZEYE KATILDI

59 yaşında hayatını kaybeden Ergin Parlar için Ulu Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Banaz, teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı taraftarlar ve Parlar'ın sevenleri katıldı. Parlar'ın cenazesi, namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

EFSANE KADRODA YER ALMIŞTI

Futbol kariyerine 1978 yılında Bursaspor altyapısında başlayan Ergin Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonundaki efsane kadroda da yer almıştı. Ergin Parlar, ayrıca Kütahyaspor, İstanbulspor, Eyüpspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor'da forma giymişti. Parlar, farklı kulüplerde antrenörlük de yapmıştı.

Cenazeden fotoğraflar:

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

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Aykut Kocaman Futbol Spor Haberler

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