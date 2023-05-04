Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vefat eden Ergin Parlar için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bursaspor Kulübü Başkanı, teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı taraftarlar ve Parlar'ın sevenleri katıldı. Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonundaki efsane kadroda da yer almıştı