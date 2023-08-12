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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Fred, İstanbul'da

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yeni transferi Fred, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldız sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için Manchester United'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeme yapacak.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Fred, İstanbul'da

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