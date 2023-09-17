Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Antalyaspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Dzeko ayrıca İrfan Can Kahveci'nin golünde de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Antalyaspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Edin Dzeko, gollerine bu maçta da devam etti. Bosna Hersekli forvet, 45+1. dakikada takımının ilk golünü atarken, 56. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golünde de asiste imza attı.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 4 lig maçında 4. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 6'ya yükseltti.

Mücadeleye 11'de başlayan kaptan, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL