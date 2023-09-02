Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mke Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-lacivertli iki takım ligde 107. kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde oynadığı 2 maçta 6 puan alan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle 3. haftayı maç yapmadan geçti. Ankara ekibi ise ligde henüz galibiyetle tanışamazken, oynadığı 3 maçta 2 puan topladı. Kanarya, Ankara'dan 3 puanla dönerek seriyi sürdürmek istiyor.

107. randevu

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 106 kez rakip oldu. Fenerbahçe 68 kez kazanırken, Ankaragücü ise 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya'nın 198 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Ankara'da oynanan maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'de ise 2-1'lik skorla galip geldi.

Fenerbahçe'den 8 maçta 8 galibiyet

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Süper Lig'de ise 2 maçta sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı 8 maçı da kazanmayı başardı.

Edin Dzeko ve Efkan Bekiroğlu

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, Süper Lig'de 2 maçta da rakip fileleri havalandırdı. Bosna Hersekli forvet, 2 maçta 3 gol atarken, Avrupa kupalarında da 2 kez gol sevinci yaşadı. Ankaragücü'nde ise Efkan Bekiroğlu, ilk haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Takıma bu sezon katılan 27 yaşındaki futbolcu, 3 maçta da gol kaydetti.

Arda Kardeşler düdük çalacak

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. - İSTANBUL