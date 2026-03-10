Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar gündem oldu. Sarı-lacivertli yönetim, tribünlerde Mert Müldür'ün nişanlısına yönelik hakaretler sonrası harekete geçti.

TRİBÜNLER MERT MÜLDÜR'Ü HEDEF ALDI

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin yediği iki gol sonrası bazı taraftarlar milli futbolcu Mert Müldür'e tepki gösterdi. Tepkiler sadece futbolcuyla sınırlı kalmadı, tribünde bulunan nişanlısı Koprena Andjela da hedef alındı. Maç sırasında tribünlerden gelen ağır sözler nedeniyle Andjela'nın stadyumu gözyaşları içinde terk ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ GÖRDÜ

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada da benzer tepkiler ortaya çıktı. Bir taraftarın Koprena Andjela'nın fotoğrafına "Kocanı da al git lütfen başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten" yorumunu yazması dikkat çekti. Andjela ise bu yoruma "İnşallah" şeklinde yanıt verdi.

MERT MÜLDÜR AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mert Müldür, futbol içinde eleştirinin olduğunu kabul ettiğini ancak nişanlısının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Müldür, nişanlısının yalnızca kendisini desteklemek için stadyumda bulunduğunu ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

YÖNETİM KAMERA KAYITLARINI İNCELİYOR

Fenerbahçe yönetimi ise olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kulüp, hakaret ettiği belirlenen taraftarların kombine biletlerinin iptal edileceğini veya kendilerine bir daha bilet satılmayacağını açıkladı.