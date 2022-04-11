Arda Turan görüntüsüyle sosyal medyanın diline düştü: Uyandırdık kusura bakma
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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son 10 dakikasında forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsüyle dikkatleri çeken 35 yaşındaki futbolcunun oyuna alınması Galatasaray taraftarının da büyük tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Arda hocam kusura bakma uyandırdık" yorumu büyük ses getirdi.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Oldukça etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray'da eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Domenec Torrent'in Arda Turan hamlesi de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
KİLOSU VE BEYAZLAMIŞ SAKALLARI GÜNDEM OLDU
Uzun bir süre sonra takıma dönen ve Fenerbahçe kafilesinde yer alan Arda Turan, 84. dakikada Kadıköy'de Gomis'in yerine oyuna girdi. 35 yaşındaki Arda Turan'ın kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu.
OYUNDA KALDIĞI 10 DAKİKADA ETKİSİZDİ
Bu sezon sadece 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı. Kötü geçen sezonu derbi mağlubiyeti ile tamamlayan Galatasaray'da taraftarlar da Arda Turan'ın oyuna alınmasına isyan etti.