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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı

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Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti. İmza törenine Başkan Ali Koç ve diğer yöneticiler de katıldı.

Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyelerinden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktör Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan da yer aldı. İtalyan yıldız, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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