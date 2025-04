Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü kongre kararı almayacaklarını açıkladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında üyelere seslenen Koç, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir, hiçbir zaman da olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bırakıp gitmenin kolay yol olduğunu aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Eğer biz bu kapıyı açarsak, başka kulüplerde gördüğümüz, 'Allah'a şükür bizde bunlar yaşanmıyor.' dediğimiz şeyler bizde de yaşanmaya başlayacaktır. Bizim içimiz acımıyor mu? Bu kadar mücadele, bu kadar uğraş, bu kadar savaş, olmayan şeyler üzerinden iftiralar hakaretler... En kolay şey 'Yeter artık.' deyip gitmek. Aziz başkan da çok sağlam durdu. Ama biz bu kapıyı açarsak kudretli Fenerbahçe yönetimini artık unutun. Yapılacak işlerimiz var, tamamlanacak yolumuz var. Yüzmüşüz ucuna gelmişiz. 'Güven oyu' diyen desin, biz yönetimle görevimize devam edeceğiz."

Alınan başarısız sonuçların kendilerini de tıpkı taraftarlar gibi üzdüğünü aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Hepinizin hayal kırıklıklarını çok iyi biliyoruz. Biz de aynı duyguları yaşıyoruz. Umutla başladığımız sezonda izahı son derece zor yaşadığımız beraberlikle geldiğimiz nokta bizi çok dezavantajlı bir duruma düşürdü. Rakamlarla, tablolarla sizi ikna etmeye çalışmayacağım. Siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım. Kulübümüzün geleceği açısından sabredeni bize güvenenlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldi mi gergin bir kongre yaşadık ama bir kez daha Fenerbahçe demokrasisi ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdik. Bu kongrede camiamız bizleri bir dönem daha göreve getirdi. Camianın uzun suredir beklediği şampiyonluk özlemini gidermek için daha programlı, geçmişten tecrübelerle çalışmalarımızı kongre öncesinde başlattık. Seçilelim bakarız demedik. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerinden olan, dünyanın taktirini kazanmış Mourinho'yu istedik, kim kazanırsa kazansın gelecekti. Bu camia tarafından büyük coşku, sevinçle, umutla ve motivasyonla karşılandı. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yankı uyandıran Fenerbahçe'nin konuşulmasına sebep veren bir transfer oldu. Onunla hedefimiz ki bu hedef hala geçerlidir, sadece bugünü değil geleceği de planlamak ve teknik açıdan istikrar sağlamaktı."

Fenerbahçe tarihinin finansal açıdan en yüksek bütçeli takımını kurduklarını anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Ben bugüne kadar ne yaşarsak yaşayalım hiç kimseyi mazeret göstermedim. 'Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa bunun sorumlusu başkandır.' dedim. Bu sorumluluğu, yükü bu eleştirileri yeri geldi mi hakaret ve iftiraların altında ezilmedim kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu böyle devam edecektir ama şunu da söyleyebilirim. Futbol yapılanması açısından bence ben ve arkadaşlarım her zaman taktir sizlerindir ama elimizden gelenin elimizdeki maddi güçle yapabileceklerimizin en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Futbol sadece plan ve yatırımlarla değil, mücadele, adalet, bazen de şansla yazılan bir hikayedir. Bazen futbolda akıl mantığın algılayamayacağı şeyler oluyor. Devre arası geldiğinde bence Fenerbahçe tarihinin en başarılı transfer dönemlerinden birini yaşadık. Zaten güçlü olan yapımızı daha güçlü zemine oturttuk. Doğru yolda olduğumuzun bir göstergesiydi. Yeri geldi hepimizi çıldırtacak seviyede futbol kalitesi oldu ama o maçları da kazandık. İkincilik hiçbirimizi kesmiyor tabi ama yıllardır hep yarışın içindeyiz. Sadece rakiplerle değil kronik hasta sistemle başladığımız mücadeleye de devam ettik."

Fenerbahçe'nin hakkını yiyen sistemle mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Koç, "Yıllarca değiştirilemeyen o yapı çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek isimler Türk futbolundan dönmemek üzere silinmişlerdir. Bu mücadelemiz inanın hem çok zor oldu hem de bize çok pahalıya mal oldu. Biz federasyonla görüş ayrılığı, çatışma içindeyken siyasi biri elimizden tutup TFF ile aramızı yapmadı. Yıllar sonra ilk kez bir derbiye yabancı hakem atandıysa, yılın ikinci yarısına yabancı var hakemleri kullanıldıysa bu sadece yabancı hakem kararı değil, sistemin mecbur kaldığı geri adımdır. Yabancı hakem devam etmemesi, kanaatimizce son derece hatalı ve yanlış bir karardı. Bu konuya karşı gelenler Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra federasyonun ne kadar doğru bir karar aldığını konuşmuştur. Önemli bir milattı. Federasyonun bu karardan dönmesini anlayamadık, son derece hatalı bulduk. Böyle bir ortamda bununla devam etmemek kafamızda büyük bir soru işareti bıraktı. Bu sezonki gelişmeleri adil futbol için milat olarak görüyoruz. Türk futbolunun daha şeffaf olması için mücadeleye devam edeceğiz. Bu gelecek için yapılan bir mücadeledir. Uğruna bedel ödediğimiz uzun ve zorlu bir yoldur. Bu yolda yaptıklarımızı daha kararlı yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sonuçta meyvelerini verdi, evet veriyor ama bizim anladığımız, arzu ettiğimiz uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste değiliz"

Ali Koç, kulübe çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste olmadıklarını ifade etti.

Görev başında şu ana dek büyük fedakarlıkları yaptıklarını vurgulayan Koç, "Geldiğimiz nokta itibarıyla kulübümüze çağ atlatacak projeleri yarım bırakacak lükste değiliz. Buraya getirene kadar canımız çıktı. Erol Bey'in bahsettiği borç seviyesine gelene kadar bir kuruş hisse satmadık. Gemiyi yüzdürdük, büyük fedakarlıklar yaptık. Bir dahaki buluşmamızda, inşallah Maltepe Tesisleri'ndeki buluşmada söyleyeceğiz, inşallah Fenerbahçe kimseye muhtaç kalmayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Ali Koç, inançlarının sürdüğünü dile getirerek, şunları aktardı:

"Üzüldük, üzdük, yıprandık, hayal kırıklığı yaşattık ama inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sizler de 2 sene sonra, burada anlatılanlar hayata geçince 'İyi ki bu adamlar baskıyla kaçmadılar.' diyeceksiniz. Sosyal medyadaki gençlere sesleniyorum. Çok dinamik günler yaşıyoruz. Bazen takip etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Gençler özellikle sosyal medyadaki gençler, Fenerbahçe için birilerine destek vermek tabii ki hakkınızdır, destek vermek istediğiniz kişileri iyi tartın, ona göre kararınızı verin. 2 tane hedefimiz vardı, sportif başarı ve finansal bağımsızlık. Bugün Yüksek Divan Kurulunu geçiştirmek için projeleri tanıttığımızı düşünmüş olabilirsiniz. Bugüne kadar yalan söylemedim. Belki bir nebze yapsaydım daha farklı olabilirdi ama ilkesel duruşumuzdan taviz vermedik. Sportif başarı konusunda futbol dışında tartışılacak bir şey yok. Bunu tekrarlamayacağım. Futbolda ise tabloyu değiştirmek için her şeyi yaptık ama henüz hedefe ulaşamadık. Bu seneki futbol tasarruflarımız ve yatırımımızla ilgili yanlışımız varsa söyleyin. Bence Fenerbahçe tarihi açısından da çok cesurca davranılan bir seneydi. Biz aldatmadık. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Mücadelemize devam edeceğiz. Finansal bağımsızlık hedefimize ulaştık. 7 senedeki en büyük mahcubiyetimiz futbolda oldu. Ama unutmayın ki bu sıkıntılı dönemleri biz ilk kez yaşıyoruz, diğer kulüpler uzun uzun yaşadılar."

Finansal bağımsızlığın en zor mücadeleleri olduğunun altını çizen Koç, "Bu en büyük hedefimiz olan finansal bağımsızlık, en sessiz ve en zor mücadelemizdi. Kulübümüzün geleceğini güvence altına alan bu konuda önemli bir eşiğe geldik. İnşallah yaz aylarından itibaren Fenerbahçe kendi ayakları üzerinde duracak. Eylül ayındaki mali genel kurulda Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığımızı duyurmak istiyoruz. 3 milyar 628 milyon lira Bankalar Birliği anlaşmasının ardından ödeme yapmışız. Bağıran arkadaşlar hiç merak ediyor mu, bu kulüp nasıl tarihin en büyük yatırımlarını yapıyor? Buradan çıkmak zorundayız. 3 milyar 628 milyon liranın sadece 140 milyon lirası ana paraya gitti. Faizler yüzde 9.5'tu, değişken faizler yüzde 50'ye kadar çıktı. Biz bu işten çıkıyoruz, bu da Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir." diye konuştu.

Ekonomik bağımsızlık sayesinde stat projesine geçebildiklerini anlatan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Bu kulübün geleceğini ipotekten kurtarma kararlılığının göstergesidir. Bundan sonra da kimse Bankalar Birliği falan konuşmayacak duruma gelmiştir. Bu sayede yeni stat projesini düşünme durumuna gelindi. Bugünkü göstermelik bir proje değildir. Kendi kendini ödeyecek bir projedir bu. Fenerbahçe, kendi emeğiyle, teriyle, parasıyla, sahibi olmadığı, devletin sahip olduğu stadı yapan ilk kulüptür. Aziz başkanın buna cesaret ettiği dönemde de Türkiye'nin ekonomisi kötüydü. Önümüzdeki sezon sonunda buna başlayacağız. Gerekirse bir sonraki sezonun ilk yarısını başka statta oynayacağız. Hamdi Akın '4 ay' diyor, ben '6 ay' diyorum. Her halükarda böyle bir stada sahip olmak için bu fedakarlığı yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Voleybol için 4-5 bin kişilik salon yapacaklarını da belirten Koç, "Bu akşam maçımız var. Samandıra'ya gittim. Yönetim olarak yapacağımız tek şey takımın başını dik tutmak. Kadroyu biz yapmıyoruz. Futbolcularımızı destekliyoruz. Hoca konusunda herkes bir şey söyleyebilir, biz istikrardan yanayız. 2 senelik kontratı da bu yüzden yaptık. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Fenerbahçe'dir. Bunu unutuyoruz. Bu realite ne yazık ki her geçen gün kuvvetlenerek ileriye gidiyor. Mesela hisse satışı. Bütün kulüpler hisse sattı. Bizden önceki yönetimler de sattı. Bir de hisseyi ben almışım diyorlar. Ben böyle gizli saklı bir işi, 60 bin üyesi olan, 35 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'den gizli saklı yapıp yatağa rahat mı gireceğim? Trump'ın borsaları alt üst ettiği bir dönemde bu satışı yapmak oldukça önemliydi. Bu hisse satışını futbolcu maaşını ödemek için yapmadık, kulübün geleceği için yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de değinen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her kulüp Cumhurbaşkanımıza gider, Ali Koç gidince olay olur. Arazi işlerimiz var, vergi işlerimiz var, vakıflarla işimiz var, milli emlak ile işimiz var, banka yapılandırmamız var, biz sonuna kadar dayanırız. Ben de bu kadar dayanıklı olduğumu bilmiyordum. Aziz başkana da son dönemde çirkin saldırılar yapılmıştı. Bizi kim yönetiyorsa sonuna kadar destek vermek lazım. Ders alacağımız konular varsa alırız. Katılmıyorsak da 'Katılmıyoruz' deriz. Lütfen kenetlenelim. Kim bilir önümüzdeki haftalarda neler olacağını. Ben Jose Mourinho'ya ilk geldiğinde 'Burası her yere benzemez. Hatta hiçbir yere benzemez. Bu sene ne olur bilmiyorum, seneye şampiyon olacağımıza hiç şüphem yok. Bu sene de şampiyon olursak arka arkaya şampiyonluklar gelir.' dedim. Biz kendimize güvenmesek, korksak bugün toplantıyı basına kapalı yapardık. Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi kabul etti. Toplantıda Bakanımız Murat Kurum da vardı. Projelerimizi konuştuk. Birisi salonun yanındaki arazi, diğeri kolej, üçüncüsü de Maltepe'deki arazinin yanına 60 dönümlük bir yer lazım çünkü gölet lazım. Doğal suyla sahalarımızı ıslatacağımız bir yer lazım, bunları konuştuk. Stat projemizi ilk kez size sunduk. Sayın bakanla projenin üzerinden detaylı şekilde geçmediğimiz için Cumhurbaşkanımıza sunmadık. Birçok gece sabahın nasıl olacağını düşünerek uyuduk, maaşı nasıl ödeyeceğimizi düşünerek yattık. Bir yükümlülüğü yerine getiremeyecek şekilde gece yatmak, kimseye nasip olmasın. En azından finansal bağımsızlık konusunda çok mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımıza projelerimizi dinlediği, bizi kabul ettiği ve destek verdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah mutabık kaldığımız noktalar en kısa zamanda hayata geçecektir. Hem tesis yapmalıyız hem de başarılı olmalıyız. Genel kurul çağrısı oldu, mutabık değiliz. 6 hafta var, 1+8 puan var, neyin ne olacağı belli olmaz. Her halükarda görevimizin başındayız. Bir sonraki buluşmamızda bambaşka bir havada, bambaşka bir ortamda bir araya geleceğiz. Sizin yaşadığınız üzüntüyü, hayal kırıklıklarını biz de yaşıyoruz. Futbol açısından yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Bu buhran dönemi de bir yerde bitecektir. İnşallah 6 hafta içinde biter. Bittiği zaman da iş başka yere gidecektir."