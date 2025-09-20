Fenerbahçe kongresinde gerginlik! 'Trabzon' sorusu stadı karıştırdı

Fenerbahçe'de kongre heyecanı geldi, çattı. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran, başkanlık yarışına girecek. Toplam 49 bin 268 kişi oy kullanabilecek. Adaylar bugün, seçim öncesi son konuşmalarını yapacak. Tarihi kongrenin ilk günü bugün saat 10.30 itibarıyla başladı. Yarın ise 10.00'dan itibaren oy verme işlemi başlayacak.

STADI KARIŞTIRAN "TRABZON" SORUSU

Tansiyonun yüksek olduğu kongrede söz alan kulüp avukatlarından İrfan Coşkun'un başkan adaylarından Sadettin Saran için söyledikleri statta tansiyonu yükseltti. "Yıllardır yasa dışı bahisle mücadele ediyoruz" diyen Coşkun, "Puanlarımız çalındı, şampiyonluklarımız gasp edildi. Sayın Sadettin Saran sizin hakkınızda yasa dışı bahis reklamından dava açıldı. Yurt dışına çıkış yasağınız var. Bu davada ceza aldığınız zaman Fenerbahçe'nin durumu ne olacak? Yurt dışına çıkış yasağı olan bir başkan Fenerbahçe'nin haklarını nasıl koruyacak? Siz 'şike var, orası kesin' dediniz. Aziz Yıldırım ve Fenerbahçemizin şike yaptığını düşünüyorsunuz. O halde Sayın Sadettin Saran'a buradan soruyorum; başkan seçilirseniz 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını Trabzonspor'a verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

"YA DEREAĞZI'NDA ALTIN BULUNDU YA DA..."

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Murat Salar ise "Mevcut yönetim, borç konusunu abartarak, tırnak içinde söylüyorum, Fenerbahçe camiasını terbiye etmeye, kendisine muhtaç hissettirmeye çalışmıştır. 6-7 yıldır kulübün çok ağır borç yükü altında olduğunu söyleyen sayın başkanımız, son 6 aydır finansal özgürlüğün çok yakın olduğunu söylemeye başlamıştır, son 6 ayda ne oldu? Ben tam anlayamadım. İki olasılık aklıma geliyor. Ya Dereağzı'nda altın bulundu ya da Topuk Yaylası'nda petrol bulundu. Başka türlü bu kadar sürede böyle bir dönüş mümkün görünmüyor. Bu kulüp sadece taraftarına muhtaçtır! Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da başkanlar seçilir, başarılı olamaz ve görev süresini tamamlamadan gider. Hem başarılı olamayıp, hem de gitmemekte direnen başkan olursa, bu camia gerekirse imza toplar, gövdesini taşın altına koyar, imkansızı başarır ve başarısız olan başkanı gönderir" dedi.

TOPLAM BORÇ 21 MİLYAR 526 MİLYON TL

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda denetim kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere aktardı. 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı şekilde okundu. Vodina, Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

BAŞKAN YARIN BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞACAK

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

KONGREYE REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.