Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Çağdaş Atan

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, "Baskıyı biraz yanlış planladığım için bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, "Baskıyı biraz yanlış planladığım için bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar." dedi.

Ülker Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Üçüncü teknik direktörlük yılımda ilk kez bir büyük takım maçını bire bir baskı yapmadan planladık. Çok fazla üretemedik. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Baskıyı biraz yanlış planladığım için bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar. Çalıştığımız yerler çıktı karşımıza, sadece baskıyı yanlış planladık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok yoğun baskı uyguladığına vurgu yapan Çağdaş Atan, "Her yerde bire bir eşleşti. Çok iyi analiz yapılmış. Uzun toplarla ileri çıkmaya çalıştık. Pasın süresini uzatmamız gerekiyordu. Çözüm üretemedik." diye konuştu.

İyi bir kadrolarının olduğunu aktaran Atan, "Kadroma çok güveniyorum. İçeride kendi seviyemizdeki takımlarla oynayacağımız maçlar çok önemli. İlk 10 hafta puan hedefimizi yakalarsak daha rahat edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.