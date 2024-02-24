Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

Süper Lig'de evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1'lik galibiyete ulaşırken, puanını 70'e yükseltti. Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 16 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Hatayspor'a konuk olacak. - İSTANBUL