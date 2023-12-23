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Fenerbahçe ile Galatasaray, 398. kez derbide karşı karşıya

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Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 398. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 148'e 127 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 398. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 148'e 127 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 398. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

Ligde 133. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 132 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 52 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 37 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol atma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan iki derbiyi de Galatasaray 3-0'lık skorlarla kazandı.

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.

6 günde 2 kez kozlarını paylaşacaklar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 6 günde 2 kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak ligde yarın Kadıköy'de karşılaşacak. İkinci karşılaşma ise TFF Süper Kupa'da olacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda mücadele edecek.

Öte yandan ezeli rakipler, 11 yıl sonra en sık karşılaştıkları dönemi yaşayacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, son olarak 2011-2012 Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 21 günde iki maç yapmıştı.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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