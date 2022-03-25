Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı - Haberler

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Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe, Güney Koreli genç futbolcu Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk Kulübü'nden transfer ettiği 19 yaşındaki Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk Kulübü'nden transfer ettiği 19 yaşındaki Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından Jin-ho Jo ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncunun, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtilerek, "Futbol takımlarımızın ikinci Güney Koreli üyesine akademimize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Futbol Federasyonu, Güney Kore, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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