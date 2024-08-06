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Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi Lille'e 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup oldu. İki takım arasında tur atlayan tarafı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransasız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.

OOSTERWOLDE KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine giren Tiago Santos'un kale önüne çevirdiği topta Jayden Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti. ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

LIVAKOVIC KALESİNDE DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerin kaybetmesine rağmen maçın yıldızlarından biri oldu. Kalesinde 2 gole engel olmayan Livakovic, bunun yanı sıra birçok gol pozisyonunda da rakip takım futbolcularına gol izni vermedi. Tecrübeli eldivenin bu performansı sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

EN-NESYRI VE MAXIMIN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Saint-Maximin, müsabakaya ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerim 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ise yedek başladığı maçta 79. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Her iki futbolcu da sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

İRFAN CAN BERABERLİĞİ GETİRDİ, YUSUF DİKEÇ SEVİNCİ YAPTI

Fenerbahçe aradığı golü 79. dakikada buldu. Oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 1-1'e geldi. İrfan Can'ın golü milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen duruşunu yaparak kutlaması dikkat çekti.

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

KANARYA UZATMALARDA YIKILDI

Ev sahibi takım, Fenerbahçe'nin golünden bu golünden sonra bir kez daha öne geçti. Edon Zhegrova 90+1 dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı ve karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

RÖVANŞ KADIKÖY'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Lille'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibiyle olan rövanş maçını 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Bu karşılaşma tur atlayan tarafı belirleyecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

suskun çocuk null:

İsmail kartalı mumla arar oldunuz değil mi :)

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SadeceGerçekler:

Fena oyun değildi. Haftalar ilerledikçe daha güzel olacak. Kruniçi gördükçe aklıma Şilili yıldız Maldonado geliyor:))

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Kemal Demir:

Bu takimim iki stoperi Becao ve djiku dur diğerleri yedektir.

8
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Emre Kaya:

Krunic acilen gitmeli

3
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Mr Wagyu:

Lille zayıf rakibine acımadı

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