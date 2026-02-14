Haberler

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Güncelleme:
Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe, maçtan sonra içinde Fatih Tekke ve Domencio Tedesco'nun yer aldığı bir video paylaşarak rakibine gönderme yaptı.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi.
  • Fenerbahçe'nin maç sonu paylaştığı videoda Fatih Tekke ile Domenico Tedesco'nun tavla oynadığı ve Tedesco'nun bir padişah kavuğu tuttuğu görüldü.
  • Fenerbahçe'nin paylaştığı videoda Trabzon'un vefat eden halk ozanları Erkan Ocaklı, Kazım Koyuncu ve Volkan Konak'ın fotoğraflarının duvarda asılı olduğu görüldü.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, maçın ardından üst üste paylaşımlarda bulunarak rakibine gönderme yaptı.

TAVLA VE KAVUKLU GÖNDERME

Fenerbahçe'nin maç sonu yayımladığı videoda "Domenico Tedesco" ifadesi yer aldı. Paylaşılan görüntülerde Fatih Tekke ile Domenico Tedesco'nun tavla oynadığı anlar gözükürken, final anında ise Tedesco'nun tavlayı Fatih Tekke'nin kolunun altına verdiği, kendi önünde ise bir padişah kavuğu tuttuğu görüldü. Bu detay, sarı-lacivertli taraftarların daha önce Tedesco için yaptığı Fatih Sultan Mehmet benzetmesine gönderme olarak yorumlandı.

DUVARDAKİ FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videoda arka planda yer alan fotoğraflar da dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde Trabzon'un vefat eden halk ozanları Erkan Ocaklı, Kazım Koyuncu ve Volkan Konak'ın fotoğraflarının duvarda asılı olduğu görüldü. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme

'YİNE BİRİLERİNİN KALBİ KIRILMIŞ'

Paylaşımlarına devam eden Fenerbahçe, bir paylaşım daha yaparak 'Yine birilerinin kalbi kırılmış: 14 Şubat' ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

çok komik ve isabetli bir ti ye alma olmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

