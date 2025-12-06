Haberler

Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu ilk 11

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak. Var koltuğunda Alper Çetin oturacak.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfahrettin bozkurt:

Başakşehir Fener'e yatar mı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
