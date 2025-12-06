Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu ilk 11

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak. Var koltuğunda Alper Çetin oturacak.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran