Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilk kez 11'de başladığı lig maçında gole imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk kez lig maçında 11'de forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş, 64. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncunun kasımpaşa filelerine serbest vuruştan attığı gol, bu sezon ligde ilk golü oldu.

29 yaşındaki orta saha, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

Mert Hakan, Kasımpaşa karşısında 90. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı. - İSTANBUL