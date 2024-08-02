Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'de deprem! Yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt istifa etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'de üst üste iki istifa birden yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ile Simla Türker Bayazıt istifa etti. Erkek Basketbol şubesinden sorumlu Komsuoğlu'nun yerine Hamdi Akın, Kadın Voleybol şubesinden sorumlu Bayazıt'ın yerine ise Nezih Barut'un görevlendirildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik iki istifa birden geldi. Fenerbahçe Erkek Basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ve Kadın Voleybol şubesinden sorumlu Simla Türker Beyazıt, kendi istekleriyle istifa etti.

KOMSUOĞLU'NUN YERİNE HAMDİ AKIN GELDİ

Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini ve yerine Hamdi Akın'ın getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu, 21.06.2023 tarihinden beri yürüttüğü yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Akın'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de deprem! Yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt istifa ettiSertaç Komsuoğlu

Fenerbahçe'de deprem! Yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt istifa ettiHamdi Akın

SİMLA TÜRKER BAYAZIT DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada bir diğer yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt'ın da görevden ayrıldığı ve yerine Nezih Barut'un getirildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt, 29.07.2022 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Nezih Barut'un yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de deprem! Yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt istifa ettiSimla Türker Bayazıt

Fenerbahçe'de deprem! Yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt istifa ettiNezih Barut

Kaynak: Haberler.com / Spor

Nezih Barut Hamdi Akın Fenerbahçe Fenerbahçe Basketbol Voleybol Ali Koç Ali Koç Deprem Futbol Spor Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Seydişehir 3-4 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Alanya, Kumluca, Finike 3-4 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! GRE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar GRE açılımı ne? NZL hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar NZL açılımı ne? NL hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar NL açılımı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Nilüfer, Yıldırım 3-4 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Koray Avcı kimdir? Koray Avcı hayatı ve biyografisi! Koray Avcı kaç yaşında, nereli? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Mamak, Etimesgut, Pursaklar 3-4 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun hayatı ve biyografisi! Açelya Akkoyun kaç yaşında, nereli? Doktor Civanım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doktor Civanım filmi ne zaman, nerede çekildi? Doktor Civanım filmi gerçek mi? McTominay Galatasaray'a gelecek mi? ANLAŞMA TAMAM! McTominay Galatasaray transfer haberleri.... WhatsApp ve Facebook'a erişim engeli gelecek mi? Facebook WhatsApp kapatılacak mı, engellenecek mi? Arda Güler sakatlandı mı? Rudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler'in sakatlık durumu nedir? 2024 Aşure Günü Ne Zaman Başladı ve Bitiyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ağustos günün maçları nereden izlenir?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title