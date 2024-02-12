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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı. Antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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