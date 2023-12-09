Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yapan sarı-lacivertli kafile geniş güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı. - İSTANBUL