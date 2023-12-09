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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı

9 Aralık 2023 17:38 Son Güncelleme: 17:40 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.