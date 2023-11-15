Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile Euroleague'de karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 9. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Mücadele güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

THY Euroleague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko yarın TSİ 22.05'te Sırbistan'ın Aleksandar Nikolic Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague'de oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligde 5. sırada yer alıyor. Bir maçı eksik İsrail temsilcisi ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Çift maç haftasında ilk mücadelesine Kızılyıldız deplasmanında çıkan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisine 87-56 mağlup oldu.

28. randevu

Fenerbahçe ile Maccabi Tel Aviv, Euroleague'de bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, Maccabi ise 16 galibiyet elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmada taraflar 1'er kez parkeden galip ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 79.8 sayı, 32.8 ribaund ve 16.6 asist ortalamaları ile oynarken; Maccabi ise 84.6 sayı, 33.1 ribaund ve 21.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 12.1 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İsrail ekibinde Lorenzo Brown 14.1 sayı ortalamasıyla oynuyor. - İSTANBUL