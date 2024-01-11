Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i mağlup etti
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 21. hafta karşılaşmasında Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti ve 13. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 21. hafta karşılaşmasında normal süresi 81-81 sona eren maçta Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 13. galibiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Carlos Peruga, Eduard Udyanskyy
Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Wilbekin 30, Pierre 15, Sestina 5, Papagiannis 2, Motley 12, Sertaç Şanlı 2, Biberovic 5, Guduric 8, Dorsey 13, Madar
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Bayern Münih: Edwards 7, Bolmaro 2, Lucic 11, Booker 16, Brankovic 4, Babb 3, Francisco 21, Bonga 4, Obst 15, Harris 8, Radoncic, Giffey
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 22-22
Devre: 38-39 (Bayern Münih lehine)
3. Periyot: 57-59 (Bayern Münih lehine)
Normal süre: 81-81 - İSTANBUL