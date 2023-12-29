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Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmama iddialarını yalanladı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldığı iddialarına sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor" denildi.

Ezeli rakibi Galatasaray ile bu akşam Arabistan'da Süper Kupan finaline çıkacak olan Fenerbahçe, " Ali Koç, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı" sözlerinin ardından açıklama yaptı.

YALANLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerden Sporx'e yapılan açıklamada "Başkan Ali Koç'un maça çıkmama kararı yok. Suudi yetkililerle görüşmeler sürüyor" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gün içerisinde açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Atatürkçü iseniz çıkmazsınız gelin Türkiye’ye Türk topraklarında oynayın

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