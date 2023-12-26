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Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirildi

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Panathinaikos, teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Terim'in kariyeri ve başarıları hakkında bilgi verilirken, sözleşme detayları açıklanmadı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.

Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sözleşme ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyeri ve kazandığı başarılar paylaşıldı.

70 yaşındaki teknik adamın, yarın Yunanistan'a giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fatih Terim son olarak Aralık 2017 - Ocak 2022 tarihleri arasında Galatasaray'ı çalıştırmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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