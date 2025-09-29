Fatih Tekke: Gündem penaltı değil, Onuachu'ya yapılan müdahaleler olmalı / Haber eklendi

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Onuachu bizim en önemli hücum oyuncumuz. Bu sert müdahalelere hakemlerin göz yummaması gerekiyor. Gündem penaltı değil, Onuachu'ya yapılan müdahaleler olmalı" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonunu ve Onuachu'ya yapılan müdahaleleri değerlendirdi. Akşam antrenmanında açıklamalarda bulunan Tekke, "Onuachu bizim en önemli hücum oyuncumuz. Bu sert müdahalelere hakemlerin göz yummaması gerekiyor. Gündem penaltı değil, Onuachu'ya yapılan müdahaleler olmalı. Yaşananlar ve gerçek şu; Penaltı pozisyonunda kulübeden orası hemen hemen bir 30-40 metre var. İlk görüşte penaltı değil bana göre. Fakat sonra yayında da aynı şeyi izlemeden söyledik. İzlemediğimi de söylemiştim. Fakat sonra izleyince özellikle İFAB'ın futbol oyun kurallarıyla ilgili bu sene değişen, özellikle bu çekmeyle ilgili cezalandırması ki, hakemin kararı doğru gözüküyor" ifadelerini kullandı.

ONUACHU'YA YAPILAN MÜDAHALELER

Bordo-mavili takımın en skorer ismi Onuachu'ya rakip oyuncular tarafından sürekli sert müdahaleler yapıldığını dile getiren Tekke, "Onuachu sakatlanırsa ciddi güç kaybederiz. Hakemlerin bu müdahalelere izin vermemesi gerekiyor. Ama çok enteresan bir şey. Gündem olması enteresan. Trabzonsporlular için, camiamız için, taraftarımız için, gündem olması gereken bir konu var. Bu aslında birkaç zamandır var ama bence biraz bu maçın üstüne tam oturdu. Özellikle penaltı pozisyonundan çok daha yakın, Onuachu'nun pozisyonları var. Bana çok daha yakın. Yanılmıyorsam ilk yarı 6-7 de olabilir. 6,7,8 pozisyon var. Bu pozisyonlar aslında ilk böyle gördüğümde televizyondakiyle alakası yok. Hatta komik bir şey anlatayım size; Maçın içerisinde yine benim söylediğim müdahale yapan oyuncuya, 'Tamam oğlum sakin' ol. Çünkü yardımcı hocalar benim kulübemden çok ciddi reaksiyonlar verdi. Onları da sakinleştirdim. Hatta 'Bir şey yok, tamam devam et sen' dedim. Yani rakip oyuncuya söylüyorum bunu. Fakat maçın pozisyonlarını eve gelip izlediğimde açıkçası Onuachu'yu savunan oyuncunun en az 2 kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Fakat bence gündem şu olması lazım. Eleştiriyi ben kimin ne için yaptığını, bununla ilgili düşüncelerimi de söyledim daha önceden. İyi niyetli değiller. Bu kesin benim açımdan. Ama bu devam edecektir. Önemli değil. Onuachu benim oyun kurulumumda, hücum aksiyonlarımdaki en önemli ve şu an en skorer oyuncumuz. Onuachu'nun sakatlanması durumunda biz güç kaybederiz. Onuachu'ya müdahale tabii ki olacak. Ama Onuachu sıze'ı itibariyle, savunan oyuncular tarafından sırttan çok sert müdahalelere maruz kalıyor. Açıkçası kaptırdığı toplarda da bazen oyunun içerisinde kızdırmalar oluyor. Nasıl kaptırır diyoruz ama maçı tekrar izlediğimizde rakibin sert müdahalelerinden dolayı. Kaptırıldığında da benim takımım avantajlı iken, avantajlı olacak 3'üncü durumdan tam tersi, geçiş şansı veren bir takım pozisyonuna geliyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un hücum organizasyonunda en etkili oyuncusu Onuachu" şeklinde konuştu.

'HAKEMLERİN GÖZ YUMMAMASI GEREKİYOR'

Tekke, hakemlerin sert müdahalelere göz yummaması gerektiğini ifade ederek, "Bu Onuachu'ya yapılan müdahalelerin, hemen hemen hepsi sadece bu maçla ilgili konuşmuyorum. Tüm maçların totalinde, çok ciddi, sert müdahaleler. Bunlara uyarı ve kart verilmesi gerekiyor. Neden? Tekrar ediyorum. Benim oyun, Trabzonspor'un oyun anlayışında, Onuachu'nun oyun kurulumunda, geriden oyunu kurmada, baskıyı kurmada, Onuachu'dan sonraki, planlarımızın işlemesi için, bu avantaj bana ait. Neden? Çünkü size'lı bir oyuncu. Size'lı oyuncuyu da ya çekeceksin ya vuracaksın alttan yukarıdan, sert hamlelere maruz bırakacaksın. Buna da hakemlerin göz yummaması gerekiyor. Bu konuda hakemlerden, özellikle futbol camiasından, kamuoyundan ricam, pozisyonun gereği neyse, uyarıysa uyarı, kartsa kart, çünkü Onuachu'nun sakatlanması durumunda bizim o bölgede sıkıntı yaşayacağımız kesin. Bence gündem bu olması gerekirken, yine Fatih Hoca bunu dedi. Evet söyleyeyim iş kazası oldu iletişim açısından. İş kazası bu doğru. Çünkü bana soru sorulmadan ben bu cevabı verdim. Ama ben size hayalleri, ben size hikayeyi hiç anlatmadım. Hep gerçekler üzerinde. O gün, o an gördüğüm şey neydi? Yayında da aynı şeyi söyledim" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Bouchouari'nin İstanbul'da son testini olacağını açıklayan Tekke, oyuncunun kısa süre içinde takıma katılacağını söyledi. Christ Oulai'nin ilk maçında gösterdiği performansı da değerlendiren Tekke, genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekti. 48 yaşındaki teknik adam, "Bouchouari büyük ihtimalle yarın son bir test yapmaya İstanbul'a gidecek. Durumu gayet iyi şu an. Testinden sonra eğer iyileşme açısından yüzde 100 hazırsa bizimle başlayacak. Onun da gelmesine az kaldı. Christ ile ilgili daha önceden bir şeyler söylüyorduk. Sizle de paylaştık. Genç oyuncu. 2006'lı ve çok fazla maç oynamamış. Ama potansiyeli çok olan bir oyuncu. Trabzonspor'la ilk maçı ve gayet iyi bir maç oynadı. Eksikleri var mı? Var. Hata yapacaklar mı? Yapacaklar. Yaparlarsa, öğrenirlerse, oyunun kendisiyle beraber güç kazanacak. Burada bu oyunculara moral ve destek vermek lazım. Bu birinci olarak benim görevim. Christ'in ve Bouchouari'nin katılımı, hele bir katılsın görelim. Belki oyunun formasyonu açısından bizi değişikliğe götürecek. Nedenini de söyleyeyim. Basın toplantısında da söyledim ben bunu. Yedi haftada performans değerlendirmesi yaptığımda çok şeyler beklediğimiz oyuncuların bazıları altta. Dolayısıyla hem rekabeti arttırmak hem de performanslarını daha yukarı çıkartmak, performansların düşüklüğünün sebebini de araştırıp bulmak ve çözüm üretmek. Bu bizim şu an takım içerisindeki problemlerimizden bir tanesi. Ama iyi olduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

EKSİKLER VE TAKIM PERFORMANSI

Fatih Tekke; sakat ve cezalı oyuncuların takımı zorladığını, özellikle de Tony'nin yokluğunun hissedildiğini dile getirerek, "Eleştiriyi her zaman kabul ediyorum ama gerçekleri konuşuyorum. Bu kadroyla beklentilerin üzerinde işler yapabileceğimize inanıyorum. Eleştiriyi her zaman kabul ediyorum. Öğrenmeyi çok isteyen bir adamım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle devam edecek. Mesela Tony'nin yokluğundan kimse bahsetmiyor. Şu son yedi maçta, 'Hocam, Tony'den de hala bir şey' evet, Tony, bizim oyun kontrolümüzü tutan oyuncuydu. Onun yokluğu bazılarına göre çok az şey, bana göre çok şey. Devre arasından sezon sonuna kadar gideceğimiz kadro şekli bu. Bununla beraber biz ne yapabiliriz? Beklentinin çok üzerinde işler yapabiliriz. Benim inancım buna tam. Oyunumuzun temel prensipleri üzerinden değişiklikler yok, detaylar oluyor. Oyuncuların değişimi oluyor. Yeni gelen Cristo gibi. Resmi müsabaka oynayan oyuncunun tekrarı azlık, buna sabretmem gerekiyor. Onunla ilgili kafamda netlik oluşması lazım gibi bir sürü sorular var. Ama tüm bu sorulara ve sorunlara rağmen bizim isteğimiz moral ve destek verilmesi. 6 aydır bu cümleyi ilk geldiğim gün herhalde biraz kullanmışım. Şimdi kullanıyorum. Gündemde birçok şey konuşabiliriz arkadaşlar. Hikaye anlatmıyorum, gerçek anlatıyorum. Bu sözle de bitireyim. Bunu da bir yerde okudum. Hoşuma da gitti. Hikayeler insanları birleştirebilir. Gerçekler ayrıştırabilir. Dolayısıyla ben gerçekten yanayım. Gerçeklerden yanayım. Trabzonspor olarak durumumuz gayet iyi. Daha da iyi olacağız. Mustafa yoktu mesela değil mi? Pina'nın ikinci maçı, sakatlıktan çıktı. Arseniy sakattı. Bir antrenmanla beraber maç oynadı" dedi.

'GERÇEKLERDEN YANAYIM'

Eleştirilere açık olduğunu belirten Tekke, "Eleştirilere kabul. Ehli yapıyorsa, iyi niyetliyse, ben her zaman dinlemeye çok açığım. Bundan etkilenen insanlar da var. ve konuşuyoruz şu an. Yani benim gündemim Onuachu'nun aksiyon alanlarındaki müdahalelerine. Lütfen camia da, hakemler de, oyun kuralları çerçevesinde, uyarıysa uyarı, kartsa kart. Çünkü Onuachu'ya bizim ihtiyacımız var. Onauachu'nun fiziksel size'ını, oyun şeklini ben avantajlı hale getirdiğim için burada. Ama 7 haftadır ben bunu attığımız gollerden, pozisyonlardan, aksiyonlardan baktığımda hemen hemen hepsinde dezavantaj olarak karşıma çıktı. Bizim gündemimiz bu olması lazım" diye konuştu.