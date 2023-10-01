Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık

- Atılay Canel: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, çok erken yenilen iki golün oyun planlarını bozduğunu dile getirerek, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın ilk 5 dakikasında kalemize gelen 2 şut ile 2 gol yedik. İkinci yarıda tüm hakimiyet bizdeydi. Rakip yarı alanda baskılı oyunumuzu sergilemeye çalıştık ama netice olarak mağlup olduk. Puansız ayrıldığımız için üzgünüz" diye konuştu.