F1 Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Carlos Sainz'ın Spor Haberleri Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan pilot, 1 dakika 43.665 saniyeyle Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen oldu. Verstappen'in 0.632 saniye gerisinde ikinci sırayı alan Sainz ise rakibine verilen ceza nedeniyle "pole" pozisyonunu elde etti. 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Etap öncesi Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, araçlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlama cezası aldı. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Dünya Şampiyonası Formula 1 Belçika Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› F1 Belçika Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Carlos Sainz'ın - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.