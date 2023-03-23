F.Bahçeliler ilk kez izleyecek! Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü ilk 11'i taraftar tanıyamadı

Fenerbahçe-Zenit hazırlık karşılaşmasında Jin-Ho Jo, Ahmet Necat, Yiğit Efe gibi genç isimler ilk 11'de şans buldu. Sakatlık nedeniyle 1 yıldır formasından uzak olan Nazım Sangare ve şans bulamayan kaleci İrfan Can Eğribayat, bu maçta sahaya sürüldü. Kadrodaki isimlere aşina olmayan taraftarlar sosyal medyada esprili paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe ve Zenit, depremzedelere destek olma amacıyla Kadıköy'de bir hazırlık maçı düzenledi. Sarı-Lacivertliler'de şans bulamayan futbolcular ve gençler bu karşılaşmada sahaya sürüldü.

"SPORTİF AMACI YOK"

Teknik Direktör Jorge Jesus maçtan önce, "Bu hazırlık maçının herhangi bir sportif amacı yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve büyük kulüplerin bu tarz dönemlerde sorumlulukları büyük oluyor. Kulübümüzün yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

TARAFTARLAR ŞAŞIRDI

Sarı-Lacivertli taraftarlar, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Ahmet Necat, Nazım Sangare gibi alışık olmadığı isimleri kadroda görünce şaşırdı. Mayıs 2022'de geçirdiği sakatlıktan 312 gün sonra forma bulan Nazım Sangare'nin dönüşüyle ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

O paylaşımlardan bazıları: