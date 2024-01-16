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Eyüpspor, İspanyol kanat oyuncusu Samu Saiz'ı kadrosuna kattı

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Eyüpspor, Sivasspor'dan 32 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Samu Saiz'ı 2.5 yıllığına transfer etti. Saiz, Eyüpspor'a gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Eyüpspor, Sivasspor'dan 32 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Samu Saiz'ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eflatun-sarılılar, son olarak Sivasspor forması giyen 32 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Samu Saiz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Öncelikle Samuel Saiz transferinin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan Sivasspor Kulübü Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz'a ve Başkan Vekili Sayın Bahattin Eken'e teşekkür ederiz. Samuel Saiz, Avrupa'da ve Türkiye Süper Ligi'nde kendisini kanıtlamış, önemli bir futbolcu. Şampiyonluk yolunda bize ciddi katkı vereceğine inanıyorum. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Eyüpspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Saiz ise "Eyüpspor camiasına gelmekten dolayı gurur duyuyorum. Buradaki hedeflerimiz büyük. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve bu aileye gerek saha içinde gerekse saha dışında layık olmaya calışacağım. Sivasspor'a bana verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim. Bu transferde emeği geçen Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 18 karşılaşmaya çıkan İspanyol futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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