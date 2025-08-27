EuroBasket 2025'te İlk Maçlar Gerçekleşti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu ve B Grubu'nda ilk karşılaşmalar yapıldı. A Grubu'nda Letonya, Türkiye'ye 73-93 yenilirken, diğer maçlarda Çekya Portekiz'e 50-62, Sırbistan ise Estonya'ya 98-64 üstünlük sağladı. B Grubu'nda ise Büyük Britanya, Litvanya'ya 70-94 kaybetti, Karadağ Almanya'ya 76-106, İsveç ise Finlandiya'ya 90-93 skorla mağlup oldu.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda ilk karşılaşmalar yapıldı.
A Grubu maçlarına Letonya'nın başkenti Riga, B Grubu müsabakalarına ise Finlandiya'nın Tampere kenti ev sahipliği yapıyor.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Letonya-Türkiye: 73-93
Çekya-Portekiz: 50-62
Sırbistan-Estonya: 98-64
B Grubu:
Büyük Britanya-Litvanya: 70-94
Karadağ-Almanya: 76-106
İsveç-Finlandiya: 90-93
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor