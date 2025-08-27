EuroBasket 2025'te İlk Maçlar Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu ve B Grubu'nda ilk karşılaşmalar yapıldı. A Grubu'nda Letonya, Türkiye'ye 73-93 yenilirken, diğer maçlarda Çekya Portekiz'e 50-62, Sırbistan ise Estonya'ya 98-64 üstünlük sağladı. B Grubu'nda ise Büyük Britanya, Litvanya'ya 70-94 kaybetti, Karadağ Almanya'ya 76-106, İsveç ise Finlandiya'ya 90-93 skorla mağlup oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda ilk karşılaşmalar yapıldı.

A Grubu maçlarına Letonya'nın başkenti Riga, B Grubu müsabakalarına ise Finlandiya'nın Tampere kenti ev sahipliği yapıyor.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Letonya-Türkiye: 73-93

Çekya-Portekiz: 50-62

Sırbistan-Estonya: 98-64

B Grubu:

Büyük Britanya-Litvanya: 70-94

Karadağ-Almanya: 76-106

İsveç-Finlandiya: 90-93

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyollar Arda'ya lakap taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.