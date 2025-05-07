Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi iddiası

Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisine "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

"HAYATIM BOYUNCA KİMSEYE YANLIŞ YAPMADIM"

Sabah'ın haberine göre, güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı.

Ümit Karan, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada savunmasına şu sözlerle devam etmişti: "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" Ümit Karan'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" dedi. Bunun üzerine araya giren Karan'ın avukatı "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BEN SURVİVOR'DA KADINLARLA YAN YANA BULUNDUĞUMDA HERHANGİ BİR ŞEY YAPMADIM"

Karşılıklı konuşmanın ardından söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım" dedi. Karan, duruşmada beraatini talep etti.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKMADI

Bölge Adliye Mahkemesi'nin 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği iddia edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının onandığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Ümit Karan, sosyal medyadan bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Karan şu ifadeleri kullandı, " Merhaba arkadaşlar, 2015 yılından bir dosyam vardı. Adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim"