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Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi iddiası

Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi iddiası
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Eski futbolcu Ümit Karan, 2015'te apartman görevlisine yönelik "basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Çıkan iddialar sonrası Karan sosyal medya sayfasından, "Merhaba arkadaşlar, 2015 yılından bir dosyam vardı. Adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim" diyerek hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisine "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

"HAYATIM BOYUNCA KİMSEYE YANLIŞ YAPMADIM"

Sabah'ın haberine göre, güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı.

Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi

Ümit Karan, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada savunmasına şu sözlerle devam etmişti: "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" Ümit Karan'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" dedi. Bunun üzerine araya giren Karan'ın avukatı "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi

"BEN SURVİVOR'DA KADINLARLA YAN YANA BULUNDUĞUMDA HERHANGİ BİR ŞEY YAPMADIM"

Karşılıklı konuşmanın ardından söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım" dedi. Karan, duruşmada beraatini talep etti.

Eski futbolcu Ümit Karan cezaevine gönderildi

İDDİALAR DOĞRU ÇIKMADI

Bölge Adliye Mahkemesi'nin 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği iddia edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının onandığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Ümit Karan, sosyal medyadan bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Karan şu ifadeleri kullandı, " Merhaba arkadaşlar, 2015 yılından bir dosyam vardı. Adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim"

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

şu yukarıdaki sözlerinden ne kadar eğitimsiz biri olduğu hemen alaşılıyor zaten

Yorum Beğen102
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Haber Yorumlarımusti_67:

ugruna cok sevdigin ve oynadigin gaysaray kurtarsin simdi bakalim gücleri yetiyomu görelim

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Atatürk tişörtü giyip gitseydi duruşmaya. Öyle Atatürk çüyüm demeyle olmaz

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme4
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