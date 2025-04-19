Erzurumspor'un Mağlubiyeti Sonrası Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Erzurumspor FK- İstanbulspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında ve bitiş düdüğü çaldıktan sonra Erzurumspor taraftarları hakem yönetimini protesto etti. Protestolar artınca hakem yönetimi uzun bir süre saha ortasında polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Bir süre sonra da hakemler farklı bir noktadan ve polis kontrolünde soyunma odasına geçti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

"Taraftarımız görevini yaptı"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kazanmak istedikleri maç olduğunu ifade ederek, "Oyuncularım gerçekten sahaya yüreklerini koydular. İlk yarı bizim için çok iyi geçmedi, oyunun kontrolünü tam anlamıyla sağlayamadık, gelgitler yaşadık ve reaksiyon veremedik. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir takım vardı sahada. Müthiş ve inanılmaz bir mücadele ve karakter ortaya koydular. Erzurumspor ruhunu, o inancı sonuna kadar sahaya yansıttılar. Bu yüzden hepsine tek tek teşekkür ediyorum, helal olsun. Maça gelen taraftarlarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Müthiş bir atmosfer oluşturdular. Takımlarını her an desteklediler, onların desteği bizim için çok değerliydi. Maçta yaşanan bazı hakem kararlarına değinmeden geçemeyeceğim. Yediğimiz ikinci gol de bana göre yüzde yüz ofsayttı. Özellikle ikinci golde, pozisyon açık bir şekilde ofsayttı ama VAR devreye girmedi. Orta hakem, "VAR'ı duyamıyorum, başlatmak zorundayım" diyerek oyunu devam ettirdi. 86. dakikada Mustafa Yumlu'ya yapılan çok net penaltı pozisyonları vardı. Bu pozisyonlarda bile VAR'a çağrı yapılmadı. Açıkça söylüyorum, bu pozisyonlar izlenince herkesin penaltı olduğuna kanaat getireceğini düşünüyorum. VAR çağırdı mı, hakem gitmedi mi, yoksa çağırmadılar mı bilmiyoruz. Ama bu kadar bariz pozisyonların es geçilmesi gerçekten düşündürücü. Rakip kalecinin oyunu sürekli soğutmasına, zaman çalmasına rağmen ilk sarı kart bizim oyuncumuza çıktı ve cezalı duruma düştü. Bu da ayrı bir adaletsizlik örneğiydi. Böyle maçlarda adil yönetim bekliyoruz. Osman Zeki Korkmaz hocanın da bu konuda kendi oyuncularına gerekli uyarıları yapacağını düşünüyorum. Çünkü bu tür davranışlar futbolun ruhuna zarar veriyor. Bugün sahada taraftar ve oyuncularımın gösterdiği mücadele kazandı. Bu tarz maçlar, birliğin ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Erzurumspor olarak daha güçlü bir lobiyle, daha kenetlenmiş bir yapıyla hareket etmemiz gerektiğini bu maç bize açıkça gösterdi. Kamuoyunda ve Türkiye genelinde ses getirmesi gereken bir duruş sergiledik. Bundan sonra daha da organize, daha da birlik içinde olmalıyız" dedi.

Korkmaz: "Olaylar bu camiaya yakışmadı"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maç içinde ve sonrasında gelişen bazı olayların kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Erzurumspor'a İstanbul'da stadı ben verdim, başkanımızın haberi yoktu. Soyunma odasında Tutak ve Emirhan dayak yedi. İsa'nın yere yatması eleştirildi, ben kimse yere yatmasın diye uğraşıyorum. Hakem bize karşı genelde 6 dakika uzatma verirken bu maçta 12 dakika uzattı. Maçta daha iyi oynayan bizdik ama duran top ve ortalarda Erzurumspor'a fazla fırsat verdik, bunu düzeltmeliyiz. Sahada ve tünelde fiziksel saldırıya uğradık, bu büyük bir camiaya yakışmadı. Erzurumspor kulübesi maç boyunca hakemle bizden daha fazla muhatap oldu, verilen kartlardan da bu belli. Tribünden bana Erzurumspor eşofmanlı biri küfür etti, olaylar da buradan başladı. Erzurumspor, İstanbul'a geldiğinde stadyumu ben açtım, 3 gün idman yaptılar ama bir teşekkür bile edilmedi. Bu camiada herkes giydiği eşofmanın ağırlığını taşımalı. Lig istatistiklerinde en çok rakip ceza sahasına giren, en çok oynayan takımız ama en az penaltı alan biziz. Bu çelişkiler ortada, konuşulacak çok şey var" şeklinde konuştu. - ERZURUM