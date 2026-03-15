Erzurumspor FK Hatayspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor Fk, konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün mücadeleyi değerlendirdi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kazanmaları gereken bir müsabaka oynadıklarını ifade ederek, "Gol yemeden bitirdiğimiz, bolca gol pozisyonuna girdiğimiz bir maç oldu. Çok sayıda pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Atabilseydik skor anlamında maçın seyri çok daha farklı olabilirdi. Ancak sonuçta maç maçtır. Adana Demirspor, Hatayspor, Çorumspor ya da Erokspor fark etmez; 1-0 kazandığınızda da 3 puan alıyorsunuz. Bu anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsini kutluyorum. İyi bir mücadele ortaya koydular. En çok hoşuma giden şey ise maçı çok ciddiye almaları oldu. Bu tarz maçlar aslında şampiyonluğu belirleyen maçlardır. Adana Demirspor ve Hatayspor gibi takımlarla oynanan karşılaşmalar çok önemlidir. Son dönemdeki yapılanmasına baktığımızda Serikspor da bu gruba dahil edilebilir. Bu tarz maçlar gerçekten çok önemli müsabakalar. Oyuncularımın oyun disiplininden kopmaması, antrenmanlarda çalıştığımız şeyleri sahada uygulamaları beni çok memnun etti. Attığımız goller çok güzeldi. Atamadığımız gollerin hazırlık süreci de benim için çok değerliydi. Bu açıdan ortaya koydukları oyun beni gerçekten memnun etti. Kazasız belasız bir müsabaka geçirdik. Sakatlık vermeden maçı tamamladık diyebiliriz. Ufak bir problem yaşayan oyuncumuz var ama çok ciddi görünmüyor. Önümüzde bir hafta sonra oynayacağımız maç var. Oyunculara 1 günlük izin vereceğiz ardından Erokspor maçına hazırlanacağız. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bugün takımlarını yalnız bırakmadılar. Güzel bir atmosfer oluşturdular ve bizi desteklediler. İnşallah bu güzel hikayeyi sezon sonuna kadar götürebiliriz. Önümüzde 7 maçlık bir periyot var ve bu süreçte çok önemli karşılaşmalar oynanacak. Türkiye'de liglerin son haftalarına girildiğinde enteresan puan kayıpları yaşanabiliyor. Sizler de bunu biliyorsunuz. İnşallah biz bu tür puan kayıplarını yaşamadan ligi ilk iki içinde bitirip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Son 7 haftada küme hattındaki takımlarla oynayacağız. Bu noktada teknik ekip ve oyuncular üzerinde bir baskı olup olmadığı soruluyor. Açık konuşmak gerekirse bizim ligimizde mali anlamda ligi domine eden 4-5 takım var. Çorum, Erok, Iğdır gibi kulüpler ciddi yatırımlar yaptılar. Bodrumspor da sezon başında bu gruptaydı. Kadro değerleri oldukça yüksek ama şunu söyleyebilirim ki Erzurumspor, mali yapı ve bütçe açısından geldiği noktaya rağmen sportif anlamda zaten çok önemli bir başarı yakaladı. Sezon başından beri buna inanıyorduk. Ben ve ekibim teknik adamlık yaptığımız hiçbir yerde hedefi küçültmedik. İster mali anlamda ligin 10. ya da 15. sırasındaki bir takımla çalışalım, hedefimiz her zaman ilk iki ya da ilk üç olur. Şu an gelinen noktada oyuncular buna inandı, biz onlara inandık. Taraftarlar da artık inanmaya başladı. Camiada güzel bir hava oluştu. Önümüzde 7 maç var ve biz bu ligi ilk iki içinde bitirmek istiyoruz. Bu durum aslında üzerimizdeki baskıyı da azaltıyor. Çünkü kimse sezon başında Erzurumspor'un bu noktada olacağını düşünmüyordu. Ama biz buraya kadar geldik ve şimdi bulunduğumuz konumu korumak istiyoruz. Önümüzde 7 maç ve alınabilecek 21 puan var. Bu maçların hepsi zor. İlk 7-8 sıra içindeki takımlarla oynayacağız. Ama oyuncularıma da söyledim; onlar Erzurumspor'la oynayacaklarını bilecekler. Biz Erokspor'a gidiyoruz ama Erokspor da 'Erzurumspor bize geliyor' diyecek. Herkes bunun farkında olacak. Biz aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Sezon sonunda hangi noktada bitireceğimizi göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki ilk günden beri hiçbir zaman pes etmeyi kabul etmedik. Allah'a şükür bugün geldiğimiz nokta ortada" şeklinde konuştu.

Bekir İrtegün: "Zor dönemlerde genç oyunculara daha fazla fırsat veriliyor"

Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, Erzurum'da en iyi şekilde misafir edildiklerini ifade ederek, "Erzurum bizim çok sevdiğimiz bir yer. İnsanları gerçekten çok misafirperver. Geldiğimizden beri çok güzel ağırlandık. Sağ olsun başkan da maçtan sonra yanımıza geldi. Bunları söylemeden başlamak istemem. Erzurum'a, Erzurum taraftarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak oyuncu kadromuza baktığımızda oyun olarak düzelmeye başladığımızı düşünüyorum. Ancak bu ligin seviyesinde bu tarz güçlü rakiplere karşı zaman zaman zor anlar yaşayabiliyoruz. Bugün de yine kronik olarak çözemediğimiz üzerinde çok çalıştığımız duran toplardan iki gol yedik. Bunun dışında oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. Direkten dönen toplarımız var, zaman zaman baskı altında kaldık. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak adına bazı çalışmalar yaptık. Üç günlük bir transfer döneminde bazı hamleler yaptık. Takımdan ayrılacak oyuncular da var. Yabancı oyuncularımıza da sürekli söylüyorum; kadro genişliğimiz olmadığı için mecburen oynatmak zorundayız. Hatayspor'a sezon bitmeden galibiyetler izletmek istiyoruz. Ancak kadro derinliğimiz olmadığı için zaman zaman zorlanıyoruz. Bu nedenle oyuncularımızın maliyeti düşük ama mücadele eden isimler. Erzurumspor'u tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Kendi oyuncularımı da sahada verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; burası Hatay ve Hatayspor büyük bir camia. Bu formayı giyen oyuncuların özellikle genç oyuncuların bazıları bu süreçte oluşan boşluktan dolayı süre almaya başladı. Geçmişte de benzer durumlar Gaziantepspor'da, Giresunspor'da ve Eskişehirspor'da yaşandı. Zor dönemlerde genç oyunculara daha fazla fırsat veriliyor. Biz de bu genç kardeşlerimize bunun bir fırsat olduğunu anlattık ve bunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledik. Ancak bazen bu fırsatı değerlendirmek yerine menajerler, akrabalar ya da başka kişiler üzerinden farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. O zaman ben de buna farklı şekilde yaklaşırım. Çünkü bu oyunculara kıyamadığımız için bazı şeyleri görmezden geliyoruz. Bunu burada özellikle söylüyorum. Çünkü yerel basında zaman zaman eleştiriler görüyoruz. Kaç maç mağlubiyet alındığı yazılıyor, eleştiriler yapılıyor. Ancak maçtan sonra gelip bir gün bile 'Hocam takım hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye soru sorulduğunu hatırlamıyorum. Tesise gelip bizimle konuşulduğunu da hatırlamıyorum. Haksızlık yapılmasın. Oyunculara, yönetime ve personele en azından oyun anlamında destek olunsun. Başka bir destek istemiyoruz. Gelecek sezon için planlarımız var. Bazen susmak da bir destektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı