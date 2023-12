Erzurumspor FK-Gençlerbirliği Maçının Teknik Direktör Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK- Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakanın ardından teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Erzurum FK ile Gençlerbirliği arasında oynanan müsabaka 1-1 sona erdi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. İlk yarısı açıkçası pozisyon vermedik Erzurumspor'a. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, çok net 2-3 pozisyon vardı, biri gol olabilseydi maçın şekli değişebilirdi. Ama bir anlık dalgınlığımız, hatamız gole mal oldu. Devre arasında oyuncularımızla farklı bir konuşma yaptık. Pes etmemelerini istedim, bu maçın böyle bitmemesi gerektiğini, mücadele etmelerini söyledik. Çok iyi oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Çok iyi bir futbol yoktu. Ama ikinci yarının başında birazcık daha risk almak istedim. 2 santrforla birlikte 4-4-2'ye döndük. Bu bize birazcık ofansif anlamda avantaj sağladı ama kenarlardan gelemedik. Yine de duran toplarda etkili olduk, birkaç pozisyonumuz vardı. Rakip de iyi kontrataklar yaptı. Bunlardan birinde Erzurumspor golü bulabilirdi direkten döndü, kaçırdıkları pozisyonlar oldu. Maç gitti geldi. İki taraf da 2 puan kaybına üzüldü. Son dakikada yine şans bize geldi. Onu da atabilseydik maç farkı bitebilirdi. İyi bir takımız, iyi gidiyoruz, daha iyisini yapıyoruz. Sakatlarımız dönünce daha da kuvvetli bir takım olacağız. Bu ligde şöyle bir şey var; hiçbir maç kolay değil. Alt veya üst sıradaki takımlar gelip de biz bu maçı rahat kazanırız diyemez. Bazı takımların kadrosu fark meydana getiriyor. İyi kadroları sahip olan takımlar var. Geniş kadroları sahipler. Her takım elinden geleni yapıyor puan alabilmek için, ruhunu ortaya koyuyor. Bu lig, Süper Lig'den daha zor. Bunu her zaman söylüyorum. Kalite anlamında olmayabilir ama bu lig daha zor, daha mücadeleci bir lig. Her takım ciddiye almalı. Her takım her takımı yenebilir. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Üst veya alt sıralar diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

Erzurumspor Teknik Direktör Hakan Kutlu ise yaptığı değerlendirmede, "Bir kere çok üzgünüm. Oyuncularımın bugün gösterdiği mücadeleyi yabana atmamak lazım. Gerçekten futbol ne gerektiriyorsa defansif ve ofansif yönden her şeyi yaptılar. Gençlerbirliği'ne karşı bu kadar gol pozisyonuna girilebilirdi. Gol pozisyonlarını sonuçlandırmada sıkıntılar yaşadık. Rakibimize son saniye bireysel hatadan yan toplar, duran toplar hariç pozisyon imkanı bile tanımadık. Üzüldüm ama sevindiğim bir yön var. Oyuncularımız futbol adına sahada mücadele yapıyorlar. Taktiksel anlamda çok güzel şeyler sunuyorlar, seyircilere iyi şeyler sunuyorlar. Çok rahat kazanmamız gereken maçı berabere sonuçlandırdık. Ellerine ayaklarına sağlık. Mücadeleyi yabana atmamak lazım. Kaybettiğimiz 2 puanı önümüzdeki maçlarda telafi ederiz. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. Fakat bugün sahada galip gelmesi gereken maçın sonunu getirmesi gereken bir takım vardı, o da Erzurumspor. Girdiğimiz fırsatları değerlendiremeyince duran toptan yediğimiz bir golle beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Eren sarı kart aldı. Bir yerde dörtleyecekti. Bu maçta dörtledi. Tabii ki Eren bizim için, Türk futbolu için çok çok önemli bir oyuncu. Göreve başladığımızdan beri hiçbir şeyi şikayet etmedik. Cesaret ve şikayet bir anda olmuyor. Takımızda, oyuncularımda ve bizde bu yok. Eren'in yokluğunu bir şekilde kapatmaya çalışacağız. Biz işimize bakıyoruz. 18 puan aldık, kötü bir puan değil. 23-24 puan da yapabilirdik. Göreve başlarken de şimdi de şikayetçi olmadık. Oyuncularımla beraber cesaretli bir şekilde bu yolda yürümeye devam edeceğiz sonuna kadar. Oyun farklı gelişti. Aslında Süleyman Koç'tan faydalanmayı düşünüyorduk. Antrenman eksiğini rağmen oyunda her an bir şey yapabilir. Fakat oyun öyle gelişmedi, şans veremedik" dedi. - ERZURUM