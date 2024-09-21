Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'u 2-0 Geçti

- Erzurumspor FK - Esenler Erokspor maçının ardından

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK'nın, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktörler Hakan Kutlu ve Mehmet Altıparmak değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İki devreli bir maç oynadık. İlk yarı zaten oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. İlk yarı herhalde 3-0 falan önde girmemiz lazımdı. Erzurumspor'un özellikle arka taraftaki zaaflarını biliyorduk. Çabuk oyuncularla bunu da aslında çok iyi değerlendirdik ama tabii topu içeri sokamadık. Neticesinde ikinci yarı çıktığımızda üzerimize geleceklerini de biliyorduk. Aynı şekilde devam ediyorduk. ve oyun rölanti gidiyordu zaten. Erzurumspor'un da bizim üzerimizde zaten çok pozisyonları yok. Gole kadar. İşte kişisel bir hatadan dolayı bir gol yedik. Tabii ondan sonra dörtlüye tekrar döndük. Bir kişi daha ön tarafa attık. Üç tane santraforla oynamaya çalıştık. Ama sonlarda Erzurumspor'un en iyi olduğu yer alan yan toptan bir gol daha yedik. ve maçı kaybettik. İlk yarısıyla ikinci yarısı farklı bir müsabaka oynadık. Buradan Erzurumspor'u da tebrik ediyorum. İstekli, arzulu, son maçı sonuna kadar bırakmadılar Zaten Erzurumspor taraftarı sonlarda devreye girdi. Maçı kazandılar. Biz artık bundan sonra hemen salı günü oynayacağımız erteleme maçımız var. Ona bakacağız. Erzurumspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Kutlu: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Dördüncü hakem de dahil olmak üzere gerçekten saha duruşları, bizlere hitap şekilleri davranışları ve yönetimleri çok iyiydi. Kendilerini tebrik ediyorum, bugün doksan dakikada göstermiş oldukları performans için. Oyun için de oyuncularımı tebrik ediyorum. Maça çok iyi başladık. İlk otuz dakika içinde maçı koparabileceğimiz sayıda pozisyona girdik ama sonuçlandıramadık. Son 15 dakika 1-2 kontra atak pozisyonu verdik rakibe. Yüzde yüz pozisyon olmasa da 1-2 kontra ataktan pozisyona girdiler diyebilirim. İkinci yarı bunların da önlemini alıp yaptığımız değişikliklerle oyuncularım ikinci yarı özellikle çok önemli bir futbol ortaya koydular. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler. Bana göre bir tane daha golümüz vardı. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında da çok iyi oynadık ama şanssız bir mağlubiyet almıştık. Kötü bir gol yiyip kaçırdığımız fırsatlar vardı. Oyunun tamamına hakimdik. Yüzde 68'e yakın topla oynama, 8 korner, rakibe verilen bir korner şansı vardı. Kaçırdığımız fırsatlar vardı. Ama takımın üstüne koyduğunu ben görmüştüm. İki maçtan sonra da oyuncularını tebrik etmiştim. Bugün de aynı şekilde. Önümüzdeki haftalar yeni aldığımız oyuncuların uyum süreci demiyorum. Antrenman eksiklikleri var. Antrenman yaptıkça maç oynadıkça daha da üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten futbol adına çok güzel şeyler ortaya koydular. Saha duruşları, saha davranışları, camiayı sahiplenmeleri, Dadaşlıkları ve birliktelikleri bizim için çok önemli. Bunu da zaten yaklaşık iki buçuk sezondur beraberiz yapıyorlar. Yeni gelen arkadaşları da içlerinde böyle karakterli adamlar" diye konuştu.