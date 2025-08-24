Erzurumspor FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın Açıklamaları

Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Pendik spor maçının ardından, "İlk yarı ve ikinci yarı, iki farklı oyun. Siyahla beyaz kadar farklı bir oyun. Maç sonunda taraftarımızın desteğini beklerdim" dedi.

Erzurum spor FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Pendik spor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu. Özbalta, "İlk yarı atılan goller, hafta içinde veya hazırlık kampındaki çalışmalardan bulduğumuz goller, oyuncuların birbirine yakınlığı, temas kurması, derinlemesine oynamaları, yana oynamaları, tekrar derinlemesine oynamaları. İstediğimiz her şey ilk yarıda hemen hemen zuhur etti. Devre arasında oyuncularımızla paylaştığımız gibi; bu tarz maçlarda psikolojik olarak daha güçlü olmalıyız. İkinci yarıya çok daha ciddi çıkıp oynamalıyız. Zaten oyuncular da bunu yerine getirdiler. Yani ciddi bir şekilde oynadılar, o anlamda söyleyecek hiçbir sözüm yok. Oyuncularıma kimseye bir şey söyleyemem. Bizim için belki rakip birinci golü bulduğunda, işte bu tip maçlarda aslında onlar için bitmiş bir müsabaka dördüncü golü atabilsek ya da atamadığımızda bu maçı 3-0 bitirebilirdik, 3-1 bitirebilirdik. Ama dördüncü gol için ilerleyen dakikalarda çok net fırsatlar bulacağımız anda, onların umutlanacağı bir gol geldi. İşte futbol böyle oluyor. Belki bir tane daha attıklarında, momentumu hemen elde edebiliyor her takım. Bu sadece Pendik için değil, bazı müsabakalarda bizim için de aynı şey geçerli. Bu momentumu elde ettikten sonra moral bozukluğu, oyunu ve skoru koruma telaşı başlıyor. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirme adına öne çıkışlarda kullanmaya çalıştık ama tabii ikinci gol, rakip takımı inanılmaz umutlandırdı" dedi.

"Oyuncularla beraber bu yolu yürüyeceğiz, devam edeceğiz"

Oyuncu değişiklikleri ilgili değerlendirmeler yapan mavi-beyazlı takımın hocası Serkan Özbalta, "Artık bu saatten sonra dünyanın en iyi takımı da olsanız, skoru korumaktan başka çabanız kalmıyor. Oyuncu değişikliklerini de biraz önde top tutalım, önde kalalım diye yaptık. Üç değişiklik biraz netice verdi. Artık son dakikada da savunmaya Amar'ı aldık; çünkü onlar da uzun boylu oyuncularla geliyordu. 7-8 dakika, uzatmalarla beraber 10 dakikayı Mustafa, Yakup ve Amar'ın uzaklaştıracağı toplarla geçirmek istedik. 3-2 bitirmeyi amaçladığımız müsabakada yine bir gol yedik ve 3-3 bitti. Bu, belki deplasmanda oynansa beraberlik kıymetli olurdu. Bu ligde bir puan gerçekten önemli. Yıllardır bu lig kolay değil. Ama tabii ki 3-0'dan sonra 3-3 olunca bizler hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularımız da yaşadı. Ama en nihayetinde spor yapıyoruz, dünyanın sonu değil. Eğer sahada veya başka bir durumda rehavet olsaydı bunun üzerinde dururduk. Ama oyuncular gerçekten çok sağlam hazırlandılar, bütün baskıları iyi yaptılar. Devre arasına kadar her şey çok iyiydi, ikinci yarıda da aslında ciddi oynadılar, çıkışları da çok iyiydi. Fakat dediğim gibi, onlara söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bu süreçler yaşanıyor, bu süreçlerde daha sağlıklı düşünmek lazım, ayakta kalabilmek lazım. Oyuncularla beraber bu yolu yürüyeceğiz, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Daha fazla agresif olmalıyız"

"En nihayetinde bir tane müsabaka oynandı. Hepimiz üzgünüz, taraftarlar üzüldü, biliyoruz, şehir üzüldü" diyen Özbalta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama 35 maçlık uzun bir maraton var. Üstüne koya koya gitmek zorundayız. Bundan başka düşüncemiz yok. Geçen hafta farklı bir müsabaka oynadık, ciddi bir enerji boşalması oldu, çeşitli olaylar yaşadık. Hemen yeni bir maça hazırlanıyorsunuz, 3-0 öne geçiyorsunuz. Devre arası kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz, girenlerle oynayanlarla. O noktadan sonra 'takım savunmasını iyi yapamadık' desem, 'bireysel çok hata yaptık' desem, 'pozisyonları değerlendiremedik' desem, yine tam tanımlayamam. Psikolojik olarak devre arasında oyuncular inanılmaz rehavete girdi diyemem, çünkü öyle bir şey yoktu. Ama futbol olarak oyunu korumalıyız, daha inatçı savunma yapmalıyız, daha agresif olmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken kısımlar. Ama spesifik olarak 3-0 girilen bir devreden sonra net bir sebep söyleyemem."

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maç bitiminde taraftarın tepkisine anlam veremediğini, zor durumlarda taraftarın desteğini beklediklerini vurgulayarak, "Kötü gün dostu olmak lazım. Takımı tribüne çağırıp destek vermelerini beklerdim. Ama olmadı, canları sağ olsun" dedi. - ERZURUM