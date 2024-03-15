Erzurum'da CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı sona erdi

Erzurum'da düzenlenen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Ejder 3200 A.Ş işbirliğinde Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyon iki gün sürdü.

Organizasyonda erkeklerde Türkiye, Ukrayna, İtalya, Fransa, Polonya ve İran'dan 13 takım, kadınlarda ise Türkiye ve Romanya'dan 5 takım mücadele etti.

Erkeklerde çift eleme, kadınlarda ise tek devre lig usulüne göre yapılan müsabakaların ikinci gününde maçlar, kar yağışı altında oynandı.

Organizasyonun erkeklerde Fransa birinci, Polonya ikinci, Türkiye üçüncü oldu. Kadınlarda ise Türkiye birinci, Romanya ikinci, Türkiye-2 üçüncü oldu.