Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Buz Hokeyi 1. Ligini Şampiyon Tamamladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Kars'ta düzenlenen Buz Hokeyi 1. Lig'ini şampiyon tamamlayarak Intercitiy Erkekler Süper Ligi'ne yükseldi. 2 gün süren müsabakalarda namağlup olan kulüp, son maçta İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü'nü 7-2 yenerek şampiyon oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, sporcu ve antrenörleri tebrik etti.