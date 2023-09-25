Erzincanlı Milli Sporcular Badminton Turnuvasında Şampiyon Oldu

Polonya'da düzenlenen uluslararası badminton turnuvasında Erzincanlı milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, çift bayanlar kategorisinde İngiliz rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Polonya'da 30 ülkeden 32 çift bayan sporcunun yarıştığı uluslararası 2023 Orlen Polısh İnternasyonel Badminton turnuvasında Erzincanlı Milli Sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, çift bayanlar kategorisinde bütün rakiplerini yenerek finale kalıp finalde çift bayanlar kategorisinde İngiliz rakiplerine karşı üstün bir performans sağlayarak maçı 2-0 kazanıp şampiyon oldular.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek birinci olup bayrağımızı en üst noktaya taşımışlardır. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bu yıl içinde gittikleri 7 turnuvanın beşinde birinci, birinde ikinci, birinde de üçüncü olmuşlardır. Erzincan'da yetişip Türkiye'ye yüzlerce madalya kazandıran sporcularımıza her türlü destek verenlere teşekkürler" - ERZİNCAN