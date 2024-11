Ertuğrul Doğan: Saha sonuçlarından dolayı camiaya karşı mahcubuz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı'na katılarak, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor arasında yürütülen ortak çalışmalar ile bordo mavili kulübün mali ve güncel durumu hakkında meclis üyelerine bilgi paylaşımında bulundu. Meclis kürsüsünde konuşan Doğan, "Sürekli olarak başkanlarımızla görüşüyoruz. Bugüne kadar çok güzel istişarelerde bulunduk. Bu sene bizim için iyi başlayan bir sene olmadı. Saha sonuçlarından dolayı ben tüm camiama karşı mahcubuz. Ama sayın Şenol hocamızla beraber en kısa zamanda bu mahcubiyetimizi gidereceğimize olan inancım tam" diye konuştu.

'EKONOMİK ANLAMDA ÇOK CİDDİ İŞLER YAPTIK'

Kulüpte ekonomik anlamda önemli işler yaptıklarını kaydeden Doğan, "Yaklaşık olarak 20 aydır başkanım, son 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum, yani 41 yıl bu şehirde yaşadım, bu sokaklarda, tribünlerde büyüdüm. Burada iş yaptık. Sonra tabi Trabzonspor başkanlığı benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. 20 aydır da bu görevi sürdürüyorum. 20 ay içerisinde önemli işler yaptık ekonomik anlamda, sahada çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Geçen yılı 3'üncü tamamladık, bu yıl da hedefimiz en üst sıralarda ligi bitirebilmek. Ama özellikle ekonomik anlamda çok ciddi işler yaptık. Herkesin sevdası olan Trabzonspor'un gerçek durumunun ne olduğu, nelerle karşı karşıya olduğunu bilinmesi açısından burada konuşmak çok önemli" şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR'UN 2-3 TANE BÜYÜK PROBLEMİ VAR'

Trabzonspor'un en önemli sorunun gelir-gider dengesizliği olduğunu vurgulayan Doğan, "Trabzonspor'un 2-3 tane büyük problemi var ekonomik anlamda baktığımız zaman. En önemli sorunu gelir-gider dengesizliği. Trabzonspor'un en önemli problemi. Şu anda yaklaşık olarak takım maliyetimiz 35 milyon Euro seviyelerinde. Buna yıl sonu gelen primler, bonuslar eklendiğinde üç aşağı beş yukarı değişiyor. Bunun üzerine gelen bir yüzde 40'a yakın vergi maliyeti var ve işletme giderlerimiz. Baktığımız zaman işin özetinde Trabzonspor'un şu an yılda 45-50 milyon Euro seviyesinde bir rakamda geriden geliyor. Dolayısıyla bir defa her yıl bu rakamın bulunması lazım. Bunları yaparken üzerine bir de önceki yıllardan gelen ciddi de bir borçla biz burayı almıştık. Bu şehirde sürekli konuşuluyor. Biz aldığımızda 3 milyar civarında bir borçla almıştık" şeklinde konuştu.

'20 AYLIK SÜREDE GELEN FAİZ 2.2 MİLYAR SEVİYELERİNDE'

Bankalar Birliğinden çıkış sürecine de değinen Doğan, "Yaklaşık 20 aydır bu görevdeyiz. Sadece 20 aylık sürede gelen faiz 2.2 milyar seviyelerinde. ve bir de buna yaklaşık olarak eski sezondan kaynaklı 45-50 milyon aralarında (iki sezon için konuşuyorum) bir de ekside olduğumuz bakiyeyi kapattık. Hep konuşuluyor '9 milyar para bulduk ama bu para nerede' anlamında. Bu para burada. Biz normalde Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık yaklaşık olarak yılda 815 milyon TL civarı bir faiz yükünden kulübümüzü kurtardık" ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ PROBLEM VERGİ BORCU'

Trabzonspor'un en önemli probleminin vergi borcu olduğunun altını çizen Doğan şunları söyledi:

"Trabzonspor'un şu saatten sonra önündeki en önemli problem vergi borcu. Geçen hafta itibariyle 2.2 milyar vergi borcu. Ancak bunu konuşuyoruz ama 1 ay sonra farklı bir rakam dediğimiz zaman insanlar soruyor 'Ne oldu' diye. Yani sürekli her ay arasındaki farkların oluşma sebebi de buradan kaynaklı. Hepimiz işimizde, gücümüzde, şirketlerimizde şu anda bu durumlarla karşı karşıyayız. Trabzonspor'un gelir kalemlerini bir an önce artırması, kendi sabit getiriler ortaya çıkarması lazım. Bu getirilerle beraber de bir an önce Trabzonspor'un yüzde 50'nin üzerinde faiz yiyen vergi borcundan kurtulması lazım. Yoksa 2.2 bir ay sonra 2.5'u bulan bir vergi borcunun basit bir hesapla 1 sene sonra 6 milyar civarında bir borç sadece yapıyor vergiden kaynaklı. Bu faiz yapısıyla, ülkemizdeki faizlerdeki bu durum itibariyle bunun sürdürülebilir bir durumu yok"

'9 MİLYARA YAKIN BİR PARAYI KASAYA SOKTUK'

9 milyara yakın bir parayı karşılıksız hiç kredi kullanmadan kasaya soktuklarını aktaran Doğan şöyle devam etti:

"Her yerde söylüyorum bu benim tek başıma başarabileceğim veya benim yönetimimin tek başına başarabileceği bir iş değil. Ben 20 aylık başkanım ve bunun ana sorumlusu da biz değiliz. Ama geldiğimiz günden beri söylüyorum ben bu borcu ödemeye talibim. Bundan da hiç kaçmadım, bir dakika bile geri adım da atmadım. Bu konuda mütevazı olmayacağım. 9 milyara yakın bir parayı da karşılıksız hiç kredi kullanmadan kasaya soktuk, ödemelerimizi de yaptık. Biz bu faiz yüküyle ödeyemeseydik, geçen 2 yıl sürecinde de gelir gider dengesizliğinden kaynaklı rakamların üzerine gelseydi şu anda biz 10 milyarın üzerinde bir borcu konuşacaktık. İnsanlar soruyor, 'Nasıl oluyor?' diye. Tek tek açıklıyorum ve anlatıyorum, sebepleri bunlar. Çok basit aslında. Yani anlamak isteyen için çok basit, anlamak istemeyen için de zor"

'TRABZONSPOR HEPİMİZİN'

Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür eden Doğan, "Trabzonspor'umuzu bir an önce bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor hepimizin, hepimizin gururu, hepimizin sevdası. Şu an ben bu koltuktayım. Benim tek amacım Trabzonspor'u bir an önce hak ettiği yere getirebilmek. Benim burada 'bugün başkanlık yapayım, yarın başka bir şey olsun' diye bir amacım yok. Ben her gittiğim yerde de söylüyorum. Bana o anlamda destek olunmadı ama bu saatten sonra kim başkan olursa olsun ben ona eski başkan olarak en büyük desteği veren kişi olacağım. Bunu net olarak söyleyeyim" dedi.

'TRABZONSPOR'U SIKINTILARDAN ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Tabzonspor'u bu dertlerden çıkartmaları gerektiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'u bir an önce bu dertlerden, sıkıntılardan çıkarmamız lazım, hak ettiği yere getirmemiz lazım. Burada en büyük sorumluluk bana düşüyor. Tabi burada en büyük sorumluluk bana ve yönetim kuruluma düşüyor. Başata biz çok daha dikkatli olmak durumundayız, çok daha hızlı şekilde projeler geliştirmek zorundayız. Hocamızın ekibimizin ve oyuncularımızın da performansını artırması gerekiyor. Herkesin, bizim de. Önümüzde bir kongre süreci var. Daha önce belediye başkanlarımızla da paylaşmıştım. Çok önemli 3 projelerimiz var. Arazi üzerinde projelerimiz var, arazi almak için projelerimiz var. Diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi bizim de bunları bir an önce bünyemize katmamız gerekiyor. Bu konuda tüm belediye başkanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu tek başına benim ve yönetim kurulumuzun başaracağı bir iş değil. Trabzonspor camiası içerde birlik olduğu müddetçe sizlerin de desteği ile beraber bizim bu projeleri gerçekleştirip Trabzonspor'u ekonomik özgürlüğüne bir an önce ulaştırmak istiyoruz. Amacımız, düşüncelerimiz budur"

'TRABZONSPOR'UN KURTULUŞU ALTYAPIDA'

Trabzonspor Koleji projesine ilişkin de konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Belediye başkanımızla beraber Trabzonspor Koleji ile alakalı protokolü imzaladık. Trabzonspor için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor'da yeni genç nesil sporcuların yetişmesi için çok önemli olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor'un kurtuluşu alt yapıda. Biz geldiğimiz günden beri başkanlık süresi boyunca tüm altyapı takımlarına, tüm amatör kulüplere elimizden gelen desteği verdik" diyerek konuşmasını tamamladı.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GENÇ: YAŞATTIKLARI İÇİN, ŞAMPİYONLUK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Trabzonspor Kolejimiz, Trabzonspor Köyümüz ile ilgili bir müşterek çalışmamız olacağını söylemiştik. O çalışmamızla ilgili bu süreci başlattık, bir protokol imzaladık. Değerli başkanımız belediyemize gelmişken belediye meclis üyelerimize bu da bir ilk oluyor, büyükşehir belediye meclis üyelerine Trabzon'un iradesinin temsil edildiği bu platformda hem bu çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Trabzonspor'umuz bu sezon belki biraz kötüyüz ama sağ olsun şampiyon olduğu zamandan beri büyük bir emeği gayreti ortaya koyan başkanımız, yönetimimiz kongre süreci ile beraber inşallah çok daha güçlü, özlenen günleri hep beraber bize yaşatacak. Yaşattıkları için, şampiyonluk için teşekkür ediyoruz" dedi.