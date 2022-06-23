Erden Timur: Ne yapılması gerekiyorsa fazlasıyla yapılacak

"Gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek, iyi kadrolar kurulacak"

"Basketbola devam ediyoruz"

"Sözleşmemiz 1+1. Kendisi rakamsal hiçbir şey konuşmadı. Ben 3-4 defa bu konuda kendisini zorladım, konuşmadı. Dünyada nasılsa, böyle bir ekibi olacak. Ben gelecek için, uzun vadede, Galatasaray'ın geleceğinde yer alacağını düşünüyorum Okan hocanın. İnşallah da öyle olur. Okan hocanın ekibi belli olmadı. Uluslararası isimler de olacak. Duran toplarla ilgili, çeşitli pozisyonlarla ilgili farklı yapılanmalar olacak. Geniş çalışılıyor. Hocanın takdirinde ekibi. Scout analizleri de yaptırdık, hoca gelmeden önce. Hocayla 9 yıldır çalışıyor İrfan hoca. Hoca değerlendirmesini yaptıktan sonra belli olacaktır."