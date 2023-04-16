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Erden Timur'dan takıma çılgın prim! Rakamı duyan futbolcular keyiften dört köşe oldu

Spor Haberleri

Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Erden Timur, futbolculara prim müjdesi verdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların Kayseri zaferinin primi 5 milyon lira olarak belirlendi. Yönetim, primleri Alanya maçının öncesinde hesaplara yatırmayı planlıyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray, Kayserispor'u 6-0 yenerek adeta gövde gösterisi yaptı. Sarı-kırmızılılarda futbolcuların keyfini iki katına çıkaran bir gelişme daha yaşandı.

5 MİLYON LİRA PRİM

Florya'da Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaraylı futbolculara, Erden Timur'dan prim müjdesi geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, galibiyet primini 5 milyon lira olarak belirledi.

ALANYA MAÇINDAN ÖNCE HESAPLARDA

Adana Demirspor zaferinin primlerini Kayseri maçından önce hesaplara yatıran Galatasaray'da yönetim, Kayseri galibiyetinin primlerini de Alanya maçından hemen önce hesaplara yatırmayı planlıyor.

Erden Timur, Galatasaraylı futbolculara verdiği prim müjdesiyle Kayseri zaferinin keyfini iki katına çıkardı

Erden Timur, Galatasaraylı futbolculara verdiği prim müjdesiyle Kayseri zaferinin keyfini iki katına çıkardı

Erden Timur, Galatasaraylı futbolculara verdiği prim müjdesiyle Kayseri zaferinin keyfini iki katına çıkardı

Erden Timur'dan takıma çılgın prim! Rakamı duyan futbolcular keyiften dört köşe oldu

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Erden Timur Galatasaray Spor Haberler

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