Erden Timur'dan takıma çılgın prim! Rakamı duyan futbolcular keyiften dört köşe oldu
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Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Erden Timur, futbolculara prim müjdesi verdi. Sarı-kırmızılı futbolcuların Kayseri zaferinin primi 5 milyon lira olarak belirlendi. Yönetim, primleri Alanya maçının öncesinde hesaplara yatırmayı planlıyor.
Süper Lig'de lider Galatasaray, Kayserispor'u 6-0 yenerek adeta gövde gösterisi yaptı. Sarı-kırmızılılarda futbolcuların keyfini iki katına çıkaran bir gelişme daha yaşandı.
5 MİLYON LİRA PRİM
Florya'da Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaraylı futbolculara, Erden Timur'dan prim müjdesi geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, galibiyet primini 5 milyon lira olarak belirledi.
ALANYA MAÇINDAN ÖNCE HESAPLARDA
Adana Demirspor zaferinin primlerini Kayseri maçından önce hesaplara yatıran Galatasaray'da yönetim, Kayseri galibiyetinin primlerini de Alanya maçından hemen önce hesaplara yatırmayı planlıyor.