Engin Fırat: Başakşehir, Bu Sezon Galatasaray'dan Daha Organize Olabilir

Teknik Direktör Engin Fırat, Başakşehir'in bu sezonki kadrosunun hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu ve sezon içinde Galatasaray'dan bile daha organize bir takım haline gelebileceğini söyledi.

Bir dönem Moldova ve Kenya milli takımlarını da çalıştıran Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Engin Fırat, 2025-2026 sezonu öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon şampiyonluk yarışının yalnızca üç büyükler arasında geçmeyeceğini, Başakşehir'in de yarışta yer alacağını söyledi. Fırat, "Şampiyonluk artık Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında geçmez. Başakşehir bu sezon hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'tan daha iyi kadroya sahip" ifadelerini kullandı.

"Bu bir sessiz devrimdir"

Başakşehir yönetiminin transfer stratejisini olumlu değerlendirdiğini ve UEFA Konferans Ligi hedefinin de gerçekçi olduğunu belirten Engin Fırat, "Gümüşdağ ve ekibi özel uçakla şov yapmadı, meşale yakmadı. Ama ligin en dengeli, Avrupa tecrübesi olan kadrosunu kurdular. Bu bir sessiz devrimdir. Bu sezon Avrupa'daki rakip profili düşük. Başakşehir ise Avrupa futboluna alışkın, sakin oynayabilen, kadro derinliği olan bir ekip. Teknik direktör doğru rotasyonu yaparsa, neden finale kadar gitmesin?" şeklinde konuştu.

"Transferler, sahada karşılık verecek kalitede"

Tecrübeli teknik adam Başakşehir'in yeni sezon öncesi yaptığı transferleri şöyle değerlendirdi:

"Başakşehir'in yeni sezon öncesi yaptığı transferler, abartıdan uzak ama son derece etkili. Davie Selke, Almanya Milli Takımı görmüş, hava toplarında lider, Avrupa'yı bilen bir santrfor. Eldor Shomurodov, Özbekistan Milli Takımı'nın yıldızı, Serie A tecrübesine sahip, teknik ve çalım gücü yüksek hücumcu. 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek olması, Başakşehir için büyük bir prestij. Nuno da Costa gol tehdidi oluşturan, derinlik kazandıracak alternatif. Fayzullaev genç, enerjik, kreatif ve son bölgede etkili bir orta saha. Ebosele, hızı ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor; hem hücumda hem savunmada katkı sağlıyor. Onur Bulut, sağ bek ve orta sahada oynayabilen, tempolu ve çalışkan. Büyük maç tecrübesi, pas kalitesi ve oyun disipliniyle takıma dinamizm katacak. Bu oyuncular havalimanında karşılanmadı ama sahanın içinde karşılık verecek kalitede."

"Başakşehir, sezon içinde Galatasaray'dan bile daha organize görünebilir"

Başakşehir kadrosunun dengeli olduğunu ve zamanla daha organize bir takıma dönüşebileceğini aktaran Fırat, "Yaş dengesi, Avrupa tecrübesi, yerli-yabancı uyumu hepsi yerli yerinde. Bu takım sadece Trabzon veya Beşiktaş'tan değil, sezon içinde belki Galatasaray'dan bile daha organize görünebilir. Her mevkide uluslararası düzeyde oynamış alternatifler var. Bu, sezon sonunda fark oluşturabilir. Elbette Galatasaray kağıt üstünde sezonun favorisi. Ama futbol kağıtta değil, sahada oynanır. Bu kadro, kulübün 2020'de şampiyon olduğu takımdan bile daha kaliteli ve geniş" diye konuştu.

"Bu kadro, ligin genel yapısının üzerinde"

Engin Fırat son olarak, "Bu sezon şampiyonluk tahminleri artık sadece alışılagelmiş isimlerle yapılamaz. Sahada kim doğru oynuyorsa, kim akıllı kadro kuruyorsa, kupaya o yürür. Sessiz devrim bağıra bağıra geliyor. Başakşehir kadrosu, sadece kulüp tarihinin değil, ligin genel yapısının da üzerinde. Diğer kulüpler için de örnek olmalı. Çünkü bu iş çok oyuncu almakla değil, doğru oyuncu almakla olur" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL